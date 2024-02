Unkari taipuu EU:n 50 miljardin euron suuruiseen Ukrainan sotakassan rahoittamiseen

Mikä lopulta muutti Unkarin mielen, ei ole täysin selvää, mutta maata on painostettu kovasti, ja sitä on uhattu äänioikeuden menettämisellä EU:n parlamentissa. On painostettu niin ankarilla pakotteilla, että ne upottaisivat koko Unkarin talouden.

Pääministeri Viktor Orbán kirjoittaa kuitenkin X:ssä, että on saatu takeet siitä, ettei jäädytettyjä unkarilaisia EU-rahoja päädy Ukrainaan, ja että sopimuksen matkan varrelle on pystytetty tarkastuspisteitä, jotta päätöstä voidaan harkita uudelleen tai tarkistaa. Orbánin mukaan ei tarvita lisää sotarahaa vaan tulitauko ja rauhanneuvottelut.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw

Vaikka Unkari on ainoa EU-maa, joka on yksimielisesti vastustanut valtavaa rahansiirtoa, myös muiden maiden yksittäiset puolueet ja puolueryhmät, kuten Ruotsin ruotsidemokraatit, ovat esittäneet kritiikkiä.

Ne ovat viitanneet siihen, että Ukrainan julkishallintoa vaivaa vakava ja laajalle levinnyt korruptio. Juuri toissa päivänä paljastui, että lähes 450 miljoonaa euroa vastaava summa, joka oli tarkoitus käyttää Ukrainan sodan aseistamiseen, päätyi sijaan korkeiden valtion virkamiesten taskuihin.

Tästä näkökulmasta, mutta myös perusteellisemmin, on pidetty vääränä tai jopa luvattomana ottaa näin paljon rahaa verovaroin rahoitetusta EU:n talousarviosta tällaiseen tarkoitukseen. Sen sijaan kriitikot ovat kannattaneet sitä, että rahat lainattaisiin EU:n budjetin ulkopuolelta ja tarjottaisiin myös Ukrainalle lainana.

Ukrainan tuki koostuu 17 miljardin avustuksesta ja 33 miljardin lainasta. Ukrainaa tuetaan nyt ensimmäistä kertaa myös suorilla avustuksilla lainamuotoisen tuen rinnalla.

Jos Unkari olisi jatkanut kieltäytymistä ja jos uhkausta, jonka mukaan sen parlamentin jäseniltä riistettäisiin äänioikeus niin sanotun 7 artiklan säännön liiallisen tulkinnan vuoksi, sitä ei olisi pantu täytäntöön, ja ehdotus olisi epäonnistunut, koska päätöksen on oltava yksimielinen. Tällöin olisi pitänyt keskustella muista ratkaisuista Ukrainan tukemiseksi sodassa Venäjää vastaan.

”Meillä on sopimus. Yksimielisyys. Kaikki 27 johtajaa sopivat EU:n talousarviosta otettavasta 50 miljardin euron lisätukipaketista Ukrainalle. Näin Ukrainalle saadaan pitkäaikainen ja ennakoitavissa oleva rahoitus. EU ottaa johtoaseman ja vastuun Ukrainan tukemisesta. Tiedämme, mistä on kyse”, Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kirjoittaa X:ssä.

