Unkariin pyrkivien laittomien siirtolaisten määrä kasvussa

Balkanilla noin 130 000 laitonta siirtolaista odottaa koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistumista jatkaakseen matkaansa kohti Länttä.

Unkariin pyrkivien laittomien siirtolaisten lukumäärä on kasvussa, toteaa Unkarin pääministerin turvallisuusneuvonantaja György Bakondi.

Bakondin mukaan yli 430 siirtolaista pidätettiin Unkarin rajalla helluntaiviikonlopun aikana.

– Ei ole rajan osaa, missä laittomat maahanmuuttajat eivät pyrkisi läpi, hän korostaa.

Unkariin pyrkivän siirtolaisvirran vuoksi hallitus on mobilisoinut rajalle sotilaita ja poliiseja. Unkari käyttää myös uusinta tekniikkaa rajojen valvonnassa kuten valvontakameroita sekä pimeänäkölaitteita.

Bakondi jatkaa, että Kroatian, Serbian sekä Romanian rajoilla yli 11 000 henkilöä on saapunut Unkarin alueelle. Samaan aikaan poliisi on pidättänyt 125 ihmissalakuljettajaa, jotka ovat lähtöisin pääasiassa Afganistanista sekä Syyriasta. Näille ihmissalakuljettajille on myönnetty humanitaarista suojelua Euroopasta ja nyt he käyttävät statusta hyväkseen toimiakseen ihmissalakuljettajina.

Turvallisuusneuvonantaja muistuttaa, että kun koronapandemian vuoksi asetettu liikkumisrajoitukset poistuvat, Balkanin siirtolaisreitti aktivoituu uudelleen. Balkanilla oleilee tällä hetkellä noin 130 000 laitonta siirtolaista, joiden matkan jatkumisen kohti Länttä lähinnä koronapandemia vuoksi asetetut rajoitukset ovat estäneet.

Myös Turkin ja Kreikan rajan tapahtumat aiemmin tänä vuonna muistuttavat varuillaanolon tärkeydestä. Rajoituksista huolimatta siirtolaisten tihkuminen Kreikan saarille on jatkunut.

– Turkin siirtolaispolitiikassa ei ole tapahtunut muutosta, joten Turkin rajan avaaminen koronapandemian hellittämisen jälkeen paine Euroopan unionia vastaan tulee jatkumaan, Bakondi jatkaa.

Toukokuussa myös EU:n rajavalvontaviranomainen Frontex varoitti uudesta laittomien siirtolaisten aallosta, jonka odotetaan alkavan, kun Turkki poistaa koronapandemian vuoksi asettamansa rajoitukset.