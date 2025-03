Unkarilaiset naiset vapautetaan elinikäisesti tuloverosta, jos heillä on vähintään kaksi lasta

Sosiaalisessa mediassa pääministeri Viktor Orban ilmoitti, että Unkari on nyt ”tekemässä historiaa” luomalla ”maailman ensimmäisen perhekeskeisen talouden”.

Uuden verovapauden myötä yhden lapsen äidit vapautetaan tuloverosta 30-vuotiaaksi asti, kun taas kahden tai useamman lapsen äidit vapautetaan verosta koko eliniäksi.

Uudistus perustuu aiempaan lakiin, joka jo tarjoaa elinikäisen verovapauden äideille, joilla on vähintään neljä lasta. Unkarin viranomaiset kuvaavat siirtoa ”maailmanlaajuiseksi sensaatioksi” ja uraauurtavaksi askeleeksi maan talouspolitiikassa, kertoo Euro Weekly News.

Historiallinen veronalennus toteutetaan ennen Unkarin parlamenttivaaleja huhtikuussa 2026. Orbanin hallitus on jo toteuttanut useita toimenpiteitä perinteisten unkarilaisten perheiden suosimiseksi, kuten asumistukia ja edullisia lainoja vanhemmille.

Viimeisin uudistus terävöittää entisestään sellaisen tulevaisuuden rakentamista, joka palkitsee taloudellisesti perheen perustamista ja lasten hankkimista. Hallitus haluaa kääntää negatiivisen väestökehityksen ja minimoida maan riippuvuuden maahanmuutosta pitkällä aikavälillä kannustamalla useampia unkarilaisia hankkimaan lapsia.

Hungary is making history with the largest tax cut in Europe & the entire Western world!

We are building the world’s first family-centred economy:

👶 One-child mothers exempt from income tax until they turn 30.

👩‍👧‍👦 Two or more children? No income tax for life!

Securing the… pic.twitter.com/iGY96p5LiZ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 16, 2025