Unkarilta halutaan viedä äänioikeus EU:ssa

Sarvamaa on lähettänyt vetoomuksen myös X:n keskusteluketjuun, jossa hän viittaa EU:n perussopimuksen artiklaan, jota Unkari on hänen mielestään ”rikkonut pitämällä konservatiivisia näkemyksiä siinä missä hän ja muut pitävät liberaaleja näkemyksiä”. Sarvamaa ilmoittaa, että hän ”haluaa riistää Unkarilta demokraattisen äänioikeuden puolustaakseen EU:n ”demokraattisia arvoja”.

Hän väittää, että käyttämällä demokraattista oikeuttaan Unkari estää tärkeiden päätösten tekemisen, mukaan lukien päätökset, jotka koskevat EU:n veronmaksajien miljardien lisämaksujen lähettämistä Ukrainalle sotaan Venäjää vastaan. Sarvamaa sanoo, että ”jos tästä ollaan eri mieltä, sitä pitäisi pitää esteenä ja yhteistyöstä kieltäytymisenä”.

Menettely, jolla Unkarilta yritetään riistää demokraattinen äänioikeus EU:ssa, on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe edellyttää yksimielistä äänestystä Unkarin ongelmien, kuten ”oikeiden lakien” puuttumisen tai korruption esiintymisen yksilöimiseksi. Seuraavassa vaiheessa, jossa määräenemmistö riittää, voidaan sitten päättää, että unkarilaiset parlamentin jäsenet eivät saa äänestää.

Äänioikeuden epäämiselle on oltava useita edellytyksiä. Nähtäväksi jää, onnistuuko Sarvamaan aloite.

Launched a historic petition, which, if successful, will allow Mr Orban to be deprived of the right to vote in the Council.

This is decisively different from anything we have done so far regarding HU – the procedure foreseen in Article 7(2) TEU has never been initiated. 1/3 pic.twitter.com/7Q1coiUbJT

— Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 9, 2024