Unkarin kansalliskonservatiivinen johtaja vaati Ukrainan aluetta

Ukrainan lounaisosassa sijaitseva Taka-Karpatia eli Transkarpatia kuuluu Unkariin. Näin väittää Laszlo Toroczkai, unkarilaisen kansalliskonservatiivisen Mi Hazánk-puolueen johtaja.

Lausunto annettiin lauantaina ”arviointikonferenssissa”, jonka Mi Hazánk-puolue järjesti yhdessä kumppanipuolueiden kanssa eri puolilla Eurooppaa.

Vaihtoehto Ruotsille -puolueen Gustav Kasselstrand oli yksi kutsutuista puhujista. Kasselstrand käytti tilaisuutta hyväkseen toistaakseen puolueen torjuvan Naton ja kritisoidakseen sotilaallista sopimusta, jonka Ruotsi on allekirjoittanut Yhdysvaltojen kanssa.

Kun oli Laszlo Toroczkain vuoro astua lavalle viimeisenä puhujana ja raikuvien suosionosoitusten saattelemana, Toroczkai puhui Ukrainan sodasta.

”Ukrainan sodan osalta viestimme on hyvin yksinkertainen: Välitön tulitauko, rauha ja ratkaisu vuoropuhelun avulla”, hän sanoi, mutta lisäsi sitten:

”Jos tämä sota johtaa Ukrainan valtiollisen aseman loppumiseen, koska sekin on mahdollista, niin ainoana ukrainalaisena puolueena, jolla on tämä asenne, haluan sanoa, että me vaadimme Transkarpatian!”

Mi Hazánk-puolueella on kuusi paikkaa Unkarin parlamentissa, ja se on suurin ja ainoa puolue sekä hallitusblokin että oppositiopuolueiden ulkopuolella, jotka toivovat presidentti Viktor Orbánin syrjäyttämistä vuoden 2022 vaaleissa.

Transkarpatia on Ukrainassa sijaitseva alue, jossa on suuri unkarilainen vähemmistö. Vielä vuonna 2021, vuosi ennen Venäjän hyökkäystä, Ukrainan puolella rajaa asuvien 150 000 unkarilaisen asema johti diplomaattiseen kriisiin maiden välillä. Viktor Orban kuitenkin väittää, että Transkarpatia on osa Ukrainaa eikä Unkarin hallitus vaadi aluetta.

Laszlo Toroczkain lausunto tulee sen jälkeen, kun Romanian kansalliskonservatiivisen Allianssi Romanian unionin puolesta-puolueen vanhempi poliitikko esitti samanlaisen vetoomuksen.

Romanian parlamentin neljänneksi suurimman puolueen varajohtaja Claudiu Tarziu esittää laajoja vaatimuksia muun muassa Ukrainan alueelle. Romanian puolesta.

”Pohjois-Bukovinaa ei saa unohtaa! Etelä-Bessarabiaa ei saa unohtaa! Hertsan maa, Transkarpatia, kaikki, mikä oli ja on osa Romanian kansaa, on palautettava tämän valtion rajojen sisäpuolelle”, hän sanoi viime viikolla romanialaismedian mukaan.

Vuoteen 1991 asti Ukraina oli yksi Neuvostoliiton useista neuvostotasavalloista, joka oli Venäjän jälkeen toiseksi väkirikkain. Sodat ja Moskovan poliittiset päätökset muuttivat Ukrainan aluetta 1900-luvulla. Erityisesti Puola, Unkari ja Romania joutuivat luovuttamaan maata Ukrainan neuvostotasavallalle toisen maailmansodan aikana.

Ukrainan itsenäistymisen jälkeen on vaadittu, että Ukraina palauttaisi kyseiset alueet takaisin maille, jotka joutuivat luovuttamaan niitä sotien vuoksi.

