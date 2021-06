Unkarin oikeusministeri: ”Emme halua enemmän Eurooppaa, haluamme viisaampaa Eurooppaa”

Unkarin oikeusministeri Judit Varga sanoi haluavansa Euroopan, jossa EU-lakeja ei käytetä ideologisena aseena jäsenvaltioita vastaan.

Oikeusministeri Judit Varga on sanonut, että ”emme halua enemmän Eurooppaa, haluamme viisaampaa Eurooppaa”.

Ministeri Varga totesi Unkarin itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestetyssä konferenssissa, että ”haluamme Euroopan, jossa EU-lakeja ei käytetä ideologisena aseena ja jossa poliittinen turhautuminen ei mene perussopimusten periaatteista yli.”

– Joukko myöhästyneitä ja epäonnistuneita eurooppalaisia vastauksia 2000-luvun haasteisiin on tehnyt selväksi, että integraatio on menettänyt reagointikykynsä, ja käytännön yhteistyö on vaihtunut ideologisten kiistojen foorumiksi, hän sanoi.

Ministeri Varga sanoi, että Eurooppaa hallitsee valtavirta, joka kutsuu itseään ”edistykselliseksi ja liberaaliksi” ja joka pyrkii Euroopan liittovaltioon, ”Eurooppaan, joka tukee monikulttuurisuutta, suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon ja hylkää perinteisen perhemallin sekä maanosan kulttuurisen uskonnollisen perinnön.”

Vapaa 30 vuotta -perinnejärjestön hallituksen virkailija Mária Schmidt totesi tapahtumassa, että Länsi ja Euroopan unioni eivät ole täyttäneet unkarilaisten odotuksia. Hän jatkoi, että ”idealisoimme niitä ja asetimme epärealistisia odotuksia”.

– Tähän mennessä olemme oppineet näkemään ne sellaisina kuin he ovat. Olemme ottaneet pois ruusunpunaiset lasit ja neuvottelemme nyt heidän kanssaan Unkarin etujen mukaisesti, sanoi Schmidt, joka toimii myös Terrorin talo -museon johtajana.

Lähde About Hungary.