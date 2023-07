Unkarin pääministeri Orbán vannoo taistelevansa kansallisvaltioiden puolesta: Vaadimme, että meillä on yhteinen kulttuuri, ja puolustamme sitä hinnalla millä hyvänsä

Unkarin johtaja käsitteli Euroopan kysymyksiä laajassa puheessaan Romaniassa lauantaina.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán varoitti lauantaina pitämässään suuressa puheessa, että ”heikko” Euroopan unioni on määrätietoisesti matkalla kohti federalistista järjestelmää ja yrittää peruuttaa hallitukset, jotka pyrkivät säilyttämään kansallisvaltioiden demokratian.

Unkarin johtaja esitti näkemyksensä Euroopan politiikan nykytilasta Bálványosin vapaassa kesäyliopistossa romanialaisessa Tusnádfürdőn kaupungissa. Hän kritisoi Brysseliä jatkuvasta hyökkäyksestä unkarilaista demokratiaa vastaan ja viittasi pitkäaikaiseen kamppailuun Covid-19-pandemiarahoituksen vapauttamisesta, sekä muihin asioihin, kuten EU:n kritiikkiin, joka kohdistuu Unkarin hallituksen media- ja oikeuslaitoksen uudistuksiin.

”EU on joko imperiumi tai kansakuntia. Meillä ei pitäisi olla mitään harhakuvitelmia: Federalistit yrittävät puristaa meidät ulos”, Orbán sanoi.

Hän korosti, että vaikka jotkut hallitukset ovat allekirjoittaneet Brysselin toiveen ”yhä tiiviimmästä unionista”, äänestäjät useissa jäsenvaltioissa hylkäävät sen jyrkästi. Hän mainitsi Giorgia Melonin konservatiivisen vaalivoiton Italiassa, konservatiivisen kansanpuolueen todennäköisen voiton Espanjan vaaleissa viikonloppuna ja euroskeptisen Itävallan vapauspuolueen suosion nousun.

”He halusivat avoimesti vaihtaa hallitusta Unkarissa”, Orbán sanoi Brysselin eurokraateista ja lisäsi, että he haluavat samaa Puolassa myöhemmin tänä vuonna pidettävien parlamenttivaalien alla.

Unkarin johtaja valitteli Visegrádin liiton hajoamista ja totesi, että Tšekki on kaatunut federalistien käsiin ja Slovakia on menossa samaan suuntaan.

”Tšekit ovat olennaisesti vaihtaneet puolta, ja Slovakia on horjuva. Vain puolalaiset ja unkarilaiset sinnittelevät”, hän lisäsi, mikä herätti närkästystä Tšekin hallituksen johtavien virkamiesten keskuudessa.

”EU hylkää kristillisen perinnön, vaihtaa väestöään maahanmuuton avulla ja toteuttaa LGBTQ-ihmisille suunnattua aggressiota”, hän lisäsi ja väitti, että Unkarin hallitus jatkaa taistelua konservatiivisten arvojen puolesta kaikkialla Euroopassa progressiivisten ja liberaalien ideologioiden edessä.

”Emme halua, että kaikilla on sama usko ja sama perhe-elämä, mutta vaadimme, että meillä on yhteinen kulttuuri, ja puolustamme sitä hinnalla millä hyvänsä.”

Rikas, mutta heikko Euroopan unioni

Laajemmassa arviossaan Euroopan poliittisesta maisemasta Orbán kuvaili Euroopan unionia ”rikkaaksi mutta heikoksi”. Hän lisäsi, että se ”näkee ympärillään kapinallisen maailman”. Hän väitti, että Brysselin yritys eristää Venäjä muusta maailmasta pakotteiden avulla on epäonnistunut. Sen sijaan se on johtanut siihen, että Venäjä on liittoutunut eurooppalaisten vastustajien kanssa ja vahvistanut heidän asemaansa. Samaan aikaan Euroopasta on tullut vähemmän kilpailukykyinen ja se on kokenut tuhoisan elinkustannuskriisin inflaation noustessa.

Voimatasapaino on siirtymässä lännestä itään, ja nykyiset suuntaukset taloudellisen, teknologisen ja sotilaallisen voiman osalta ”ovat Aasian hyväksi”, hän lisäsi.

Orbán pysyi kuitenkin tyynenä ja vakuutti, ettei kaikki ole vielä menetetty. ”Meillä ei ole vaihtoehtoja; rakastamme Eurooppaa, omistamme sen, mutta meidän on taisteltava.”

Hän viittasi siihen, mitä hänen oma hallituksensa yrittää tehdä kääntäessään Unkarin taloutta, jota on viime vuosina rajusti koetellut kaksi ”meteorikriisiä”, sekä koronaviruspandemia että Ukrainan sota.

Hän selitti, että näistä vastoinkäymisistä huolimatta hänen hallituksensa on valvonut Unkarin talouden kolminkertaistumista viimeisten 13 vuoden aikana ja että se on ”hyvässä vauhdissa” saavuttaakseen 160 biljoonan forintin (422 miljardin euron) bruttokansantuotteen vuoteen 2030 mennessä.

