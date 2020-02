Unkarin rajalla useasti pysäytetty Ahmad haluaa Norjaan opiskelemaan hinnalla millä hyvänsä

Ahmad on afganistanilainen siirtolainen ja haluaa Norjaan opiskelemaan hinnalla millä hyvänsä. Hidasteeksi on osoittautunut Unkari, joka palauttaa Ahmedin kerta toisensa jälkeen Romaniaan. Romanian viranomaiset ovat nyt antaneet Ahmadille kaksi vaihtoehtoa: joko hakea turvapaikkaa Romaniasta tai tulla palautetuksi Afganistaniin. Ahmad on valinnut turvapaikan hakemisen Romaniasta, mutta ei missään tapauksessa aio jäädä maahan.

Syyskuussa 2019 matkansa aloittanut Ahmad matkusti ensin Iraniin, mistä matka jatkui Turkkiin, Kreikkaan, Makedoniaan, Serbiaan ja lopulta Romaniaan, missä hän on nyt. Ahmadin määränpää on Norja, mutta koska Romanian viranomaisilla on hänen sormenjälkensä, mies ei ole lainkaan varma, mitä tulee tapahtumaan. Norjassa ollaan melko tarkkoja turvapaikkoja koskevissa asioissa, ja osa samassa vastaanottokeskuksessa majailevista on kertonut Ahmadille tulleensa palautetuksi Norjasta Romaniaan.

Ahmad on yrittänyt jatkaa matkaansa kohti Länttä ylittämällä laittomasti Unkarin rajan, mutta poliisit ovat palauttaneet hänet kerta toisensa jälkeen takaisin Romanian puolelle, missä mies majailee vastaanottokeskuksessa.

Vastaanottokeskuksessa elo ei tyydytä Ahmadia. Siellä on ankeaa, eikä mukavuuksista juuri voi puhua. Ahmad ei anna paljon pisteitä Romanian hallituksen toiminnalle, mutta kansalaisjärjestöjä hän ylistää. Kansalaisjärjestöjen auttavaiset henkilöt antavat siirtolaisille kaikkea mahdollista ja tekevät oleskelusta siedettävän. Toisin kuin paikalliset asukkaat, joista yksi käski Ahmadin lähteä lätkimään.

Vaikka turvapaikkaprosessissa saattaa mennä jopa neljäkin vuotta, Ahmad ei aio luovuttaa. Hän tekee kaikkensa päästäkseen määränpäähänsä Norjaan. Unkarin raja on vaikea pala purtavaksi, mutta hän on maksanut salakuljettajille, jotka tuntevat rajan heikot kohdat. Ahmadia kannustaa tieto muutamien kavereiden läpipääsystä Schengen-alueelle.

Ahmad saapui Eurooppaan yksin, koska matka maksaa paljon. Ahmad maksoi matkastaan Serbiaan 9500 euroa, mistä matka Itävaltaan maksaa 5000-6000 euroa. Matkakassan rahat on lainattu muun muassa sukulaisilta.

Salakuljettajille menevä raha ei ole Ahmadin mukana Euroopassa. Salakuljettajien kanssa toimiessa kaikki perustuu tietynlaiseen luottamukseen. Kun salakuljettajat ovat täyttäneet oman osansa sopimuksesta ja auttaneet Ahmadin Schengen-alueelle, Ahmad pyytää Afganistanissa olevia yhteyshenkilöitä antamaan rahan salakuljettajien yhteyshenkilöille.

Suurin osa salakuljettajista on pakistanilaisia. He tekevät Ahmadin mukaan bisnestä tällaisilla asioilla, järjestävät autoja ja verkostoituvat mafian kanssa jokaisessa maassa. Ahmad pitää heitä fiksuina mutta hieman brutaaleina.

Ahmad rakastaa Norjaa. Se on yksi hänen suosikkimaistaan. Ahmad pitää erityisesti maista, missä ihmiset ovat rauhallisia ja hiljaisia, joten jos matka Norjaan ei jostain syystä toteudu, Ahmad saattaisi asua myös Sveitsissä. Myös siellä luonto on kaunista.

Ahmad on nähnyt monta kertaa, kuinka pakolainen väsyy turvapaikan hakemiseen ja palaa Afganistaniin. Ahmad ei aio tehdä niin missään tapauksessa. Hän haluaa opiskella Norjassa.

Lähde Infomigrants.