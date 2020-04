Unkarin suurlähetystö kehottaa Helsingin Sanomia ”palaamaan kuvitellusta maailmasta tosielämään”

– Helsingin Sanomat on taas väärässä, kun kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Unkarin hallitus on ”erkaantunut parlamentaarisesta valvonnasta”, toteaa Unkarin Suomen suurlähetystö.

Unkarin hallitus sai maaliskuun lopussa laajat oikeudet pandemian taltuttamisen suhteen. Hätätilalainsäädäntöä on kritisoitu useissa EU-maissa, ja on väitetty pääministeri Viktor Orbánin rakentavan maahan diktatuuria. Tähän kuoroon on liittynyt alusta alkaen myös Helsingin Sanomat (HS).

HS väittää pääkirjoituksessaan 18.4, että jotkut valtiot ”ryhtyivät koronaviruksen varjolla kiristämään kansalaisten valvontaa vanhoin keinoin, vaimentamalla oppositiota ja rajoittamalla sananvapautta”. HS väittää myös Unkarin ”irtaantuneen parlamentaarisesta valvonnasta”.

OrientPress kertoo Unkarin parlamentin aloittavan ensi viikon istuntonsa koronapandemian johdosta suoritettuja toimenpiteitä koskevilla keskusteluilla. Asialistalla on muun muassa kahdeksan aloitetta, joista käydään yleiskeskustelu.

Ensi viikon asialistaan sisältyy runsaasti asiakohtia, jotka eivät liity koronapandemiaan ja niistä käydään keskustelut Unkarin parlamentin normaalien prosessien mukaisesti.

– Helsingin Sanomat on taas väärässä, kun kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Unkarin hallitus on ”erkaantunut parlamentaarisesta valvonnasta”. Tiedoksi tosiasioista erkaantuneelle HS:lle: huomenna Unkarin parlamentin täysistunnolla kyselytuntien pääaiheena on taas tulossa kova väittely koronaepidemiaa vastaan suoritetuista toimenpiteistä, Unkarin Suomen suurlähetystö kommentoi Facebook-sivullaan HS:n pääkirjoitusta.

– Hyvä HS:n toimitus, seuraa sitä [väittelyä] ja palaa kuvitellusta maailmasta tosielämään! suurlähetystöstä muistutetaan Helsingin Sanomia sen uutisoinnin todenperäisyydestä.

Unkarin parlamentti aikoo myös ensi viikolla kunnioittaa ensimmäistä vapaata parlamenttia, joka astui virkaan 30 vuotta sitten kommunistidiktatuurin kaaduttua.

Unkarissa hätätilalainsäädäntöä kannatetaan laajasti. Noin 90 prosenttia unkarilaisista tukee valtaoikeuksien laajentamista hätätilan vallitessa. Noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että hätätilaa ja uutta lainsäädäntöä tulee jatkaa siihen saakka, kunnes pandemia on kukistettu.

Muutettu otsikkoa 19.4 klo 22:31