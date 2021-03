Unkarin ulkoministeri: “Emme ole sitoutuneita Brysselin byrokraatteihin vaan unkarilaisiin äänestäjiin”

Unkari on ollut Brysselin mastodontin jatkuvien hyökkäysten kohteena viime vuosien aikana.

Slovenialaisen Demokracija-lehden haastattelussa Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó toteaa, että hyökkäysten taustalla on Unkarin toiminta EU-eliitin tukemaa massamaahanmuuttoa vastaan. Sitä EU-eliitti ei voi sietää.

Bryssel ei kuitenkaan toimi yksin Unkaria ja muita massamaahanmuuttoa vastustavia maita vastaan.

– Mukana on myös tiettyjä Länsi-Euroopan maita, valtamediaa ja kansalaisjärjestöjä. Unkari on kivi heidän kengässään vastustaessaan siirtolaisuutta, ja siksi he järjestelmällisesti hyökkäävät kimppuumme, ulkoministeri Szijjártó toteaa.

Hyökkäyksiään EU-eliitti ja muut perustelevat keksityillä väitteillä, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

– Meitä syytetään esimerkiksi diktatuurista, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Maassamme vallitsee demokratia, ja demokraattiset instituutiot toimivat aivan kuten muissakin maissa. Kiistämme sellaiset loukkaavat ja valheelliset syytökset.

Ulkoministeri korostaa, että jotkut hallitukset ja poliitikot Euroopan maissa ovat lähteneet hyökkäyksiin mukaan vain saadakseen ”bonuspisteitä” Brysselin byrokraateilta ja valtamedialta.

– Mitä tulee hallitukseemme, emme ole sitoutuneita Brysselin byrokraatteihin vaan unkarilaisiin äänestäjiin. Teemme sen minkä näemme Unkarille parhaaksi ja tulemme tekemään niin kauan kuin meillä on äänestäjien tuki.

Keski-Euroopan maiden asukkaat ovat menneisyydessä kärsineet invaasioista muun muassa islamilaisen Turkin taholta ja se saattaa olla syy siihen, että Keski-Euroopan maiden kansalaiset haluavat puolustaa perinteitään ja kulttuuriaan päättäväisesti.

– Unkarin hallitus on täysin sitoutunut puolustamaan kristillistä perintöämme, perinteitämme ja kulttuuriamme. Tiedostamme sen, että massamaahanmuutto uhkaa näitä perinteitä ja kulttuuria, kristillistä perintöämme, minkä pohjalle Eurooppa on muodostettu. Mitä enemmän niitä vaarannetaan, sen heikompi Eurooppa on. Puolustamme päättäväisesti kristillistä perintöämme emmekä anna sen kadota, ulkoministeri Szijjártó päättää.