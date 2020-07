Unkarin ulkoministeri: He hyökkäävät kimppuumme, koska saavutamme menestystä

”Voittomme osoittaa, että uudenaikainen kristillisiin arvoihin ja kansallisiin intresseihin keskittyvä politiikka, joka vaalii kansallista identiteettiä, kulttuuria ja uskontoa, voi olla tehokasta ja tuoda menestystä”.

Jacek Karnowski keskusteli Sieci-lehden haastattelussa Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón kanssa. Haastattelun aikana Szijjártó selitti periaatteita, jotka ohjaavat Unkarin hallituksen toimintaa. He toimivat aina avoimesti, rehellisesti, suoraviivaisesti, ja unkarilaiset tietävät hallituksen kannan erilaisiin asioihin sekä millaista sen politiikat, strategiat ja taktiikat ovat.

– Voittomme osoittaa, että uudenaikainen kristillisiin arvoihin ja kansallisiin intresseihin keskittyvä politiikka, joka vaalii kansallista identiteettiä, kulttuuria ja uskontoa, voi olla tehokasta ja tuoda menestystä.

Unkarin ulkoministeri viittasi myös Puolan ja Unkarin hallitusten samankaltaisuuksiin.

– Missä Euroopan maissa on poliittisena järjestelmänä monipuoluejärjestelmä ja joissa samaan aikaan hallitsee yksi puolue? No tietenkin Puolassa ja Unkarissa. Tällainen poliittinen vakaus ei anna ulkomaisille agenteille ja toimijoille mahdollisuutta painostaa ja yrittää horjuttaa tilannetta, pirstoa hallitusta ja murtaa yhtenäisyyttä. Jos jossakin vallassa on 5-6 puolueen koalitio, tällaisiin tavoitteisiin pääseminen on paljon helpompaa.

Jacek Karnowski kysyi myös ministeriltä hänen näkemyksiään Keski-Euroopan tulevaisuudesta sekä Puolan ja Unkarin välisen yhteistyön merkityksestä.

– Unkarin tulevaisuus riippuu suuressa määrin Keski-Euroopan tulevaisuudesta. Kuinka vahva alueemme tulee olemaan ja kuinka paljon solidaarisuutta tulee vallitsemaan keskinäisissä suhteissamme? Tässä suhteessa kokemuksemme yhteistyöstä presidentti Dudan kanssa ovat erittäin positiivisia. Olemme hänelle kiitollisia Keski-Eurooppaa vahvistavan politiikan ajamisesta.

Haastattelussa ministeri vastasi myös kysymykseen koskien Unkarin politiikan tärkeimpiä nykyisiä painopistealueita.

– Värvään ministeriöön henkilöitä, jotka ymmärtävät, että meidän tulee keskittyä talousasioihin, koska tämän kokoinen maa, tällä sijainnilla, on vahvasti riippuvainen viennistä ja investoinneista. Siksi yhdistimme hallituksen vientipolitiikasta ja investoinneista vastaavat osastot keskenään. Joka vuosi rikomme vientiin ja investointeihin liittyviä ennätyksiä.