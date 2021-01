Unkarin ulkoministeri: ”Koko Euroopan tulisi olla kiitollinen Matteo Salvinille”

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó ylistää Italian edellisen sisäministerin saavutuksia laittoman maahantulon kitkemisessä.

Matteo Salvini tunnetaan massamaahanmuuton vastaisena järkkymättömänä italialaisena kansallismielisenä poliitikkona.

Sisäministerinä toimiessaan Salvini esti laittomia siirtolaisia kuljettavien alusten saapumisen Italian satamiin.

Heinäkuussa 2019 Salvini määräsi rannikkovartiostoa estämään pakolaisia kuljettaneen aluksen rantautumisen Augustan satamaan Sisiliassa. Pakolaiset poimittiin aluksesta ja siirrettiin rannikkovartioston alukseen. Salvini ilmoitti, että sieltä he eivät poistu, ennen kuin EU:n tasolla on sovittu heidän vastaanotostaan. Tämän episodin vuoksi Salvini on joutunut Italiassa oikeuteen.

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó kirjoitti Facebook-sivullaan, että syyttämisen sijaan koko Euroopan tulisi olla Salvinille kiitollinen Italian ja Euroopan pelastamisesta.

Szijjártó muistutti, että Salvini pyrki toimillaan estämään Euroopan ulkorajojen loukkaamisen ja eurooppalaisten lakien huomiotta jättämisen.

– Grazie Matteo, ulkoministeri Szijjártó kiitti Salvinia.

