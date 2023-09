Unkarin vasemmistoa syytetään maanpetoksesta – hyväksyi amerikkalaisilta vaalirahoitusta Orbánin syrjäyttämiseksi vallasta

CIA:n entinen analyytikko sanoi hiljattain, että Yhdysvallat sekaantui Unkarin vuoden 2022 vaaleihin.

Yksityinen unkarilainen kansalainen teki rikosilmoituksen Unkarin poliisille ja syyttäjäviranomaisille sen jälkeen, kun entinen CIA:n analyytikko oli julkisuudessa väittänyt, että CIA yritti puuttua Unkarin vuoden 2022 vaaleihin ja syrjäyttää Unkarin pääministerin Viktor Orbánin vallasta.

Entinen analyytikko Larry C. Johnson sanoi podcastissa syyskuun alussa: ”On mielenkiintoista, että vaikka vuonna 2016 amerikkalaiset olivat syvästi tyrmistyneitä Venäjän väitetystä sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjaan, vuonna 2022 me sekaannuimme suoraan Unkarin vaaleihin, jotka Viktor Orbán voitti jälleen.”

Kysyttäessä, puuttuiko CIA asiaan Orbánin pysäyttämiseksi, Johnson vastasi: ”Kyllä, hänen kukistamiseksi, mihin Yhdysvallat pyrki muun muassa rahoittamalla Orbánin vastustajia.”

Unkarilainen yksityishenkilö István Tényi kirjoitti poliisille ja syyttäjävirastolle, että niiden olisi tutkittava, voidaanko maanpetosrikosta epäillä Unkarin kansalaisia vastaan, jotka Action for Democracy -säätiön kautta ovat saattaneet osallistua parlamenttivaaleihin vaikuttamiseen ulkomaisen hallituksen tai järjestön kautta.

Remix News uutisoi viime vuonna rahoitusskandaalista, jossa Unkarin johtava vasemmistoliberaalin opposition ehdokas Péter Márki-Zay myönsi itse elokuussa 2022 podcast-ohjelmassaan ”Gulyáságyú” (Gulassitykki), että hänen kampanjansa sai edelleen varoja yhdysvaltalaiselta Action for Democracy -säätiöltä. Varjoryhmittymä lähetti 1,8 miljardia forinttia (4,48 miljoonaa euroa) pääasiassa yhdysvaltalaisia lahjoituksia kansalaisjärjestön kautta, jolla on läheiset yhteydet miljardööri-oligarkki George Sorosiin, Hillary Clintoniin kytköksissä oleviin virkamiehiin ja useisiin johtaviin transatlanttisiin järjestöihin, kuten Council on Foreign Relations -järjestöön.

Márki-Zay paljasti, että Action for Democracy, jota johtaa Gergely Karácsonyin entinen neuvonantaja Dávid Korányi, lähetti rahat yhdessä erässä. Márki-Zay väitti kuitenkin, että myös muita siirtoja on tullut tältä järjestöltä aiemmin.

Sittemmin on tullut julki uusi salaiseksi luokiteltu tiedusteluasiakirja, joka paljastaa, että ”dollarivasemmistolla”, jota termiä käytetään yhä useammin unkarilaisissa tiedotusvälineissä, ei ole yhtä vaan kahta suurta ulkomaista rahoittajaa. Amerikkalaisen Action for Democracy -järjestön lisäksi sveitsiläinen säätiö on siirtänyt lähes miljardi forinttia. Sveitsiläiset siirrot tehtiin viidessä erässä vasemmiston esivaalien alusta alkaen, syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Edellä mainituista tapauksista on käynnistetty myös avoimia tutkimuksia: poliisi tutkii henkilötietojen väärinkäyttöä ja vero- ja tullihallitus (NAV) budjettipetoksia. Kansallinen tutkintavirasto (NNI) käynnisti myös rahanpesua ja kavallusta koskevan tutkinnan, joka on sittemmin siirtynyt veroviranomaisten vastuulle.

Lähde: Remix