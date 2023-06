Unkarista on tulossa maailman toiseksi suurin elintärkeän teknologian tuottaja

Unkarin asukasluku on vain 9,7 miljoonaa, mutta kun nykyiset investoinnit saadaan päätökseen, se on maailman toiseksi suurin valmistaja tällä alalla.

Unkari on nyt maailman johtavien tuottajien joukossa yhdessä tulevaisuuden kuumimmista teknologioista: sähköakkujen tuotannossa. Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártón mukaan Unkarin menestys tällä alalla edistää maan vahvaa vientiä.

”Unkari on maailman neljänneksi suurin sähköakkujen tuottaja, ja kunhan lisäinvestoinnit saadaan päätökseen, maasta tulee toiseksi suurin tuottaja. Viimeisten puolentoista vuoden aikana Unkarin ykkösvientituote on ollut sähköakut, mikä osaltaan johti maan viime vuoden valtavaan vientiennätykseen. Olemme siis nyt 34. sijalla maailmassa (viennin osalta), vaikka olemme väestömäärältämme vasta 95. sijalla”, ministeri sanoi.

Unkarin nousu tällä alalla on pitkälti sidoksissa sen kasvavaan yhteistyöhön Aasian maiden – erityisesti Kiinan – kanssa. Saksalaisten autonvalmistajien laaja läsnäolo Unkarissa on kuitenkin myös merkittävässä asemassa.

”Unkari ja Kiinan kansantasavalta ovat toistensa strategisia kumppaneita. Näemme Kiinan maana, jonka kanssa tehtävästä yhteistyöstä on merkittävää hyötyä”, sanoi ulko- ja kauppaministeri Péter Szijjártó Facebookissa lauantaina julkaistulla videolla.

Ministeri totesi, että Unkarin hallitus ilmoitti 13 vuotta sitten poliittisesta strategiastaan, joka koskee avautumista itään ja joka edellyttää molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä itäisten maiden kanssa. Tässä yhteydessä kiinalaisia sijoittajia rohkaistaan valitsemaan Unkari kohteekseen Euroopassa.

”Tämä politiikka ja toimintastrategia on valtava menestystarina”, Szijjártó sanoi ja lisäsi, että ”kiinalaiset yritykset nauttivat jatkuvasti Unkarissa sijoittajaystävällisimmästä ympäristöstä ja maanosan alhaisimmasta yhtiöverokannasta”.

Hän huomautti, että vuosi 2020 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kiinalaiset sijoittajat toivat eniten investointeja Unkariin. Tämänhetkisten tietojen mukaan tämä vuosi on toinen. Szijjártón mukaan syynä tähän on se, että kiinalaiset sähköakkujen valmistajat valitsevat Unkarin Euroopan toimintojensa sijoituspaikaksi. ”Unkarista on tullut itäisten ja läntisten sijoittajien kohtaamispaikka”, ministeri lisäsi.

”Olemme Kiinan ja Saksan ohella yksi kolmesta maasta maailmassa, jossa kaikilla kolmella saksalaisella premium-automerkillä on tehtaat, ja kaikki nämä merkit ovat asettaneet Unkarin sähköisen liikkuvuuden strategiansa ytimeen”, Szijjártó sanoi. ”Kiinalaiset yritykset toimittavat nämä akut. Siksi oli suuri kunnia ilmoittaa CATL:n ja EVE Energyn valtavista investoinneista Unkariin, ja toisen top-10-sähköakkujen valmistajan investoinneista ilmoitetaan pian.”

Szijjártó ilmaisi myös kiitollisuutensa siitä, että Unkari kutsuttiin kunniavieraaksi maailman akkukonferenssiin, joka pidettiin Kiinan Yibinin kaupungissa.

”Haluan ilmaista kiitollisuuteni kiinalaisille sijoittajille luottamuksesta, jota he ovat osoittaneet Unkaria ja unkarilaisia kohtaan”, ministeri sanoi. Samalla hän sanoi, että kiinalaisia sijoittajia ”kannustetaan edelleen laajentamaan kapasiteettiaan Unkarissa tai tuomaan uusia eurooppalaisia tehtaitaan Unkariin”.

Unkarin historian tähän mennessä suurin investointi on toteutumassa Debrecenissä, jonne maailman suurin akkuvalmistaja CATL on perustamassa toista eurooppalaista tehdastaan noin 3 biljoonan forintin (7,3 miljardin euron) arvosta, Remix News uutisoi viime elokuussa.

Lähde: Remix