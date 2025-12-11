Ursula Von der Leyen esitteli EU:n uuden linjan: Enemmän laillisia maahanmuuttoreittejä – perustetaan ”osaajaportteja” ulkomaille, ensimmäinen Intiaan

Euroopan komissio valmistautuu pakotteisiin ihmiskauppiaita vastaan ja avaa Intiaan uuden “osaajaportin” laillista työvoimaa varten.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona Brysselissä kansainvälisen siirtolaisuuskonferenssin avauspuheen, jossa hän vaati Euroopan unionia avaamaan entistä laajempia laillisia maahanmuuttoreittejä. Hänen mukaansa vain näin ”voidaan vähentää riippuvuutta salakuljettajista ja rikollisista verkostoista, jotka hyödyntävät ihmisten epätoivoa”.

Von der Leyenin mukaan EU:n on rakennettava “turvallisia siltoja” Eurooppaan ja tarjottava työpaikkoja niille, ”joiden osaamista täällä tarvitaan”. Hän korosti, että Euroopan on itse päätettävä kuka rajan ylittää ja millä ehdoilla – ei rikolliset.

Puheessaan von der Leyen esitteli EU:n uudet “osaajakumppanuudet”, joiden avulla unionin ulkopuoliset kansalaiset voivat työskennellä laillisesti Euroopassa. Viisi maata on jo liittynyt järjestelmään, ja komissio toivoo lisää kumppaneita. Lisäksi perustetaan “osaajaportti”, joka yhdistää eurooppalaiset työnantajat ja ulkomaiset työnhakijat. Ensimmäinen pilottitoimisto avataan Intiaan, ja sen on tarkoitus toimia mallina muille maanosille.

Von der Leyenin mukaan nämä järjestelyt hyödyttävät sekä Eurooppaa että kumppanimaita: ”ne kehittävät taitoja, luovat mahdollisuuksia ja pitävät nuoret kiinni työelämässä”.

”Kovempi linja” salakuljettajia vastaan

Samalla komissio valmistautuu ottamaan käyttöön uuden pakotepaketin, joka kohdistuu suoraan ihmiskauppiaisiin ja heidän rahoituskanaviinsa. Von der Leyen lupasi, että tavoitteena on “ajaa salakuljettajat konkurssiin” kaikin käytettävissä olevin keinoin. Keinovalikoimaan kuuluvat matkustuskiellot ja omaisuuden jäädytykset, joita kehitetään yhdessä G7-maiden kanssa.

Hänen mukaansa laittomasti Eurooppaan saapuvat joutuvat usein “nykyaikaisen orjuuden verkostoihin”, ja siksi laillisten reittien avaaminen on välttämätöntä.

Frontex kolminkertaiseksi

Von der Leyen vaati myös EU:n rajavartioviraston Frontexin massiivista laajentamista. Hänen mukaansa henkilöstö tulisi kasvattaa 30 000:een, jotta rajavalvonta ja laittoman maahanmuuton torjunta saadaan tehokkaammaksi.

Komission puheenjohtaja kertoi, että tänä vuonna laittomat rajanylitykset ovat vähentyneet 37 prosenttia ja yleisimmillä reiteillä laskua on ollut 26 prosenttia.

Hän ei missään vaiheessa puheessaan maininnut laittoman maahanmuuton vaikutusta eurooppalaisiin kansalaisiin. Hän ei viitannut maahanmuuttajien aiheuttamien rikosten suhteettoman suureen osuuteen koko mantereella, eikä kansalaisten keskuudessa koettuun turvallisuuden, talouden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon romahtamiseen.

EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopaketti jakaa unionia

Von der Leyenin puhe osui aikaan, jolloin EU:n uusi turvapaikka- ja maahanmuuttopaketti on herättänyt kiivasta keskustelua. Paketti sisältää nopeutetut palautusmenettelyt niille, joilla ei ole oleskelulupaa, sekä niin sanotun “solidaarisuusmekanismin”. Sen mukaan jäsenvaltioiden on joko otettava vastaan siirrettyjä maahanmuuttajia tai maksettava 20 000 euroa per henkilö, jos ne kieltäytyvät.

Unkarin, Slovakian ja Tšekin hallitukset ovat ilmoittaneet vastustavansa järjestelmää. Puola puolestaan saa väliaikaisia helpotuksia kiintiöihin, koska se on jo ottanut vastaan suuren määrän ukrainalaisia pakolaisia. Hiljattain Irlanti kieltäytyi ottamasta lisää turvapaikanhakijoita ja valitsee maksajan roolin EU:n maahanmuuttosopimuksessa.

