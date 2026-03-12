Ursula von der Leyen tunnustaa: ”Ydinvoiman alasajo oli katastrofi”

Ursula Von der Leyen syyttää Euroopan ydinvoimavastaisuutta strategiseksi virheeksi, mutta unohtaa mainita olleensa itse päätöksen takana.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaatii Eurooppaa palaamaan ydinvoiman tielle – vaikka oli itse aikanaan mukana ajamassa alas Saksan ydinvoimaa.

Puhuessaan Pariisissa järjestetyssä ydinvoimahuippukokouksessa von der Leyen korosti, että ydinvoiman on noustava uudelleen keskeiseksi osaksi Euroopan energiantuotantoa yhdessä uusiutuvien kanssa. Hänen mukaansa Euroopan teollinen kilpailukyky on romahtamassa liian korkeiden sähkönhintojen vuoksi.

”Euroopan sähkönhinnat ovat rakenteellisesti liian korkeita. Tämä on valtava ongelma sekä kansalaisten arjelle että teollisuudelle”, von der Leyen sanoi.

Hän muistutti, että Eurooppa on vuosikymmeniä nojannut tuontipolttoaineisiin, mikä on tehnyt mantereesta haavoittuvan. Ydinvoima ja uusiutuvat voisivat hänen mukaansa toimia ”itsenäisyyden, toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn yhteisinä takaajina”.

”Strateginen virhe” – jonka hän itse oli tekemässä

Reutersin mukaan Von der Leyen totesi suoraan, että Euroopan päätös ajaa ydinvoimaa alas oli ”strateginen virhe”. Vielä 1990-luvulla kolmannes Euroopan sähköstä tuotettiin ydinvoimalla, mutta nyt osuus on pudonnut noin 15 prosenttiin.

Ironista kyllä, hän itse oli mukana tekemässä tätä ”virhettä”.

Fukushiman onnettomuuden jälkeen Angela Merkelin hallitus teki täyskäännöksen ja päätti ajaa Saksan ydinvoiman alas. Bundestag äänesti kesällä 2011 ydinvoiman alasajosta murskaavin luvuin — ja von der Leyen äänesti päätöksen puolesta. Tuolloin hän toimi työministerinä ja CDU:n kansanedustajana.

Saksan viimeiset ydinvoimalat suljettiin huhtikuussa 2023. Päätös ajoi maan syvälle energiakriisiin ja teki Euroopan suurimmasta taloudesta riippuvaisen tuontisähköstä — myös naapurimaiden ydinvoimasta.

Saksa sammutti reaktorinsa – muut maat eivät olleet yhtä sinisilmäisiä

Kun Saksa sulki reaktorinsa, Ranska piti omansa käynnissä. Keski- ja Itä-Euroopan maat, kuten Puola ja Unkari, lisäsivät ydinvoimainvestointejaan. Saksa puolestaan joutui ostamaan suuria määriä ranskalaista ydinvoimaa aina, kun tuuli ja aurinko eivät riittäneet.

Energiaekonomisti Manuel Frondel varoitti jo viime vuonna, että Saksan politiikka oli ajanut maan vaaralliseen riippuvuuteen ulkomaisesta energiasta.

Nyt von der Leyen haluaa Euroopan takaisin ydinvoimakilpailuun

Komission puheenjohtaja esitteli suunnitelmia, joilla EU tukisi uuden sukupolven reaktoreita ja pienydinvoimaloita (SMR). EU valmistelee 200 miljoonan euron takausjärjestelmää yksityisten investointien houkuttelemiseksi ja tähtää siihen, että SMR-teknologia olisi käytössä 2030-luvun alussa.

”Ydinvoimateknologian kilpailu on käynnissä, ja Euroopalla on kaikki edellytykset johtaa sitä”, von der Leyen vakuutti.

