Ursula von der Leyenille suunnitteilla oma EU-vakoiluvirasto – suunnitelma herättää vastustusta Brysselissä

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa keskittää EU:n tiedustelutoimintaa uuden yksikön avulla. Diplomaatit ja nykyiset tiedusteluviranomaiset pelkäävät vallan liiallista keskittymistä.

Euroopan komissio valmistelee uuden tiedusteluyksikön perustamista, joka toimisi suoraan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin alaisuudessa. Financial Timesin mukaan yksikön tarkoituksena olisi keskittää ja analysoida EU:n jäsenvaltioiden turvallisuustietoja Brysselissä, mutta hanke on jo kohdannut vastarintaa unionin sisällä.

Uusi yksikkö sijoitettaisiin komission pääsihteeristöön, ja sen henkilöstö koostuisi kansallisten turvallisuuspalveluiden asiantuntijoista, jotka työskentelisivät Brysselissä määräaikaisissa tehtävissä. Tavoitteena on vahvistaa EU:n omaa tilannekuvaa ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisista tiedustelukumppaneista, erityisesti Yhdysvalloista. Taustalla vaikuttavat Ukrainan sota sekä presidentti Donald Trumpin viestit Yhdysvaltojen mahdollisesti supistuvasta sitoutumisesta Euroopan turvallisuuteen.

Financial Timesin lähteiden mukaan komissio pyrkii parantamaan tiedonvaihtoa ja analyysikykyä EU:n sisällä.

”EU-maiden tiedustelupalveluilla on paljon tietoa. Komissiolla on paljon tietoa. Tarvitsemme tehokkaamman tavan yhdistää nämä tiedot ja tuottaa hyödyllistä analyysiä kumppaneille. Tiedustelumaailmassa on annettava jotain, jotta saa jotain”, kommentoi yksi lähteistä.

Suunnitelma ei kuitenkaan ole saanut yksimielistä tukea. Kritiikkiä on noussut erityisesti EU:n diplomatian piiristä sekä unionin nykyisen tiedusteluyksikön, Intelligence and Situation Centren (INTCEN), johdosta. He pelkäävät uuden yksikön johtavan päällekkäiseen työhön ja heikentävän nykyisen rakenteen asemaa. Lisäksi huolta herättää se, että uusi yksikkö saisi suoran yhteyden komission puheenjohtajaan, mikä voisi muuttaa vallan tasapainoa EU:n sisällä.

Vaikka virallista ehdotusta ei ole vielä esitetty kaikille 27 jäsenvaltioiden hallituksille, alustava suunnitelma perustuu kansallisten viranomaisten asiantuntijoiden tilapäisiin komennuksiin Brysseliin. Tällä tavoin komissio pyrkii käynnistämään toiminnan ilman laajaa rakenteellista uudistusta tai pysyvää henkilöstöä.

Ursula von der Leyenin tiedusteluhanke heijastaa EU:n pyrkimystä vahvistaa omaa strategista autonomiaa ja turvallisuuskykyä geopoliittisesti epävarmassa maailmassa. Samalla se nostaa esiin kysymyksiä vallan keskittämisestä ja EU:n sisäisestä yhteistyöstä tiedustelualalla.

Lähde: Financial Times

Lue lisää aiheesta: