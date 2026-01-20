US: Suomi kiusallisessa tilanteessa – ”Ei yhtään vertailukohtaa Naton historiassa”

US: Yhdysvaltain toiminta on verrattavissa Venäjään ja Kiinaan, sanoo Turun yliopiston professori Markku Jokisipilä. Hänen mukaansa Suomelle tilanne on diplomaattisesti kiusallisin koko 2000-luvulla, hän arvioi.

Markku Jokisipilä arvioi presidentti Donald Trumpin pyrkivän luomaan kaaosta parantaakseen USA:n neuvotteluasemaa Grönlannissa.

Grönlantia havitteleva Trump on uhannut määrätä Suomelle ja seitsemälle muulle Euroopan maalle lisätullit. Syyksi Trump mainitsee maiden läsnäolon Grönlannissa. Suomi ja muut Trumpin listalle päätyneet maat lähettivät Tanskan pyynnöstä upseereita Grönlantiin viime viikolla.

Jokisipilän mukaan uutta on Yhdysvaltojen toiminta ulkopolitiikassaan Venäjään ja Kiinaan verrattavalla arvaamattomuudella. Yleensä autoritääriset valtiot pyrkivät luomaan kaaosta kansainväliseen järjestelmään, mutta nyt asialla on demokraattisen maailman johtavana valtiona pidetty Yhdysvallat.

Jokisipilän mukaan paras mahdollinen skenaario tässä tilanteessa olisi löytää trumpilaisia termejä käyttäen diili, jossa Yhdysvallat ja Tanska löytäisivät sovun keskenään. Hän pitää Grönlannin omistajuuden vaihtumista hurjana vaihtoehtona.

”Uskon edelleen, että Trumpin tarkoituksena on luoda kaaosta, jotta neuvotteluasema ja lopputulos olisivat Yhdysvaltojen kannalta mahdollisimman hyvät ja edulliset.”

Huonoin skenaario on kylmäävä

Huonoimmassa skenaariossa Trump jatkaa puheitaan Grönlannin haltuunotosta niin pitkään, että asiasta tulee Yhdysvalloille arvovaltakysymys.

”Silloin oltaisiin tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen alkaisi olla pakko tehdä jonkinlainen operaatio, ikään kuin Venezuela-tyyliin. Silloin Yhdysvallat saattaisi käyttää ihan oikeasti sotilaallista voimaa tai ainakin siirtää sotilaallista suorituskykyä Grönlannin maaperälle keneltäkään lupaa kysymättä.”

Tässä skenaariossa Yhdysvallat ottaisi Grönlannin haltuun vastoin liittolaistensa tahtoa. Jokisipilä sanoo uskovansa itse edelleen neuvotteluratkaisuun.

Hän kuitenkin painottaa Trumpin arvaamattomuutta.

”Kun rupeaa miettimään yhtälönä, mitä on saavutettavissa ja mitä on menetettävissä, niin eihän eurooppalaisen liittolaisjärjestelmän romuttaminen Grönlannin takia olisi millään tavalla verrannollista keskenään, kun miettii saavutettua hyötyä ja koituvia haittoja.”

Suomi kiusallisessa tilanteessa

Suomen kannalta tilanne on diplomaattisesti todella kiusallinen, todennäköisesti koko 2000-luvun kiusallisin, Jokisipilä sanoo.

Muutaman vuoden ajan Suomi sai olla tilanteessa, jossa Nato-jäsenyyden myötä oli saavuttu lopullisesti länteen ja saatu oma ratkaisu Venäjän turvallisuusuhkaa vastaan. Trumpin toiminta rikkoo tätä tarinaa.

”Nyt kaikki palikat ovat uudessa järjestyksessä. Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon nostaa kovasti kysymysmerkkejä. Ikävin skenaario on tietysti sellainen, jossa Suomi joutuu pohtimaan, onko se ennemmin lojaali Yhdysvalloille vai Tanskalle.”

Tanska on pohjoismaana historiallisesti yksi Suomen tärkeimmistä kumppanivaltioista. Yhdysvallat on kuitenkin globaali supervalta, jonka tarjoama turvallisuuslisä on Suomelle ehdottoman tärkeä, Jokisipilä pohtii.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb nosti uudenvuodenpuheessaan esiin, että Suomen tärkeimmät ja läheisimmät valtiot löytyvät Euroopasta.

”Kyllä Suomi Tanskaa tulee tässä tukemaan, jos Yhdysvallat alkaa vaatimuksia esittää.”

Stubb on pitänyt läheistä yhteyttä Trumpiin ja pyrkinyt muun muassa toimimaan eräänlaisena välittäjänä Yhdysvaltojen ja Ukrainan välillä.

Jokisipilä uskoo, että Stubbilla on aavistuksen poikkeuksellinen asema Trumpin piireissä, mikä saattaa edesauttaa yrityksiä ratkaista kriisi hiljaisen diplomatian keinoin.

Kuinka kriisi vaikuttaa Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiin kauppasuhteisiin? Ovatko esimerkiksi jäämurtajakaupat uhattuina?

”Trump on osoittanut tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla pystyvänsä tekemään isoja päätöksiä ja kääntämään kelkkaansa asioiden suhteen”, Jokisipilä muotoilee.

Hän kuvailee samalla Suomen ja Yhdysvaltojen suhdetta nyt jännitteisemmäksi, kuin se on aiemmin Trumpin toisella kaudella ollut.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre vahvisti maanantaina lähettäneensä Trumpille lyhyen viestin yhdessä presidentti Stubbin kanssa, jossa toivottiin puhelinkeskustelua tulliuhkauksen ratkaisemiseksi. Trump vastasi kuitenkin tylysti kyseenalaistamalla Tanskan oikeuden hallita Grönlantia ja väittämällä, että maailma ei ole turvallinen, ellei Yhdysvallat hallitse Grönlantia.