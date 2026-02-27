USU: Uusi ohjeistus reserviläisille: oma ase mukaan sotaan lähtiessä

Puolustusvoimat on muuttanut kriisiajan ohjeistustaan reserviläisille. Palvelukseen käskettäviä neuvottiin takavuosina tuomaan mukanaan esimerkiksi puukko, polkupyörä tai sukset, nyt mukaan saa ottaa mieluummin aseen tai yökiikarit. Pakollisia ovat lähinnä tulijan tunnistamiseen tarvittavat dokumentit kuten passi, ajokortti ja tuntolevy sekä terveydelle tärkeät omat reseptilääkkeet.
Puolustusvoimat kertoo Uutissuomalaiselle, että kriisitilanteessa jaettavan palvelukseenastumiskortin sisältöä on tarkoituksella nykyaikaistettu viime vuosina.
Aktiivireserviläiset ovat hankkineet itselleen luotiliivejä, kypäriä ja muita suojavarusteita, joten nämä on huomioitu mukaan sallittujen henkilökohtaisten tavaroiden listassa.
Vapaaehtoisesti mukaan otettavien varusteiden joukossa mainitaan perinteisten vaatteiden ja makuupussien lisäksi esimerkiksi otsalamppu, drooni, paikannuslaite tai pimeänäkölaite.
Suurin muutos koskee ampuma-aseita
Aiemmin puolustusvoimat on suhtautunut kielteisesti ajatukseen omien luvallisten aseiden mukaan ottamisesta, mutta nyt ”sotilaskäyttöön soveltuvan” aseen mukaan tuominen onnistuu.
Tätä käytäntöä ei ole ollut yli 80 vuoteen. Vielä viime sodissa suojeluskuntalaiset saivat tuoda rintamalle oman aseensa, koska se oli käyttäjälleen tuttu väline. Tämän katsottiin säästävän koulutusaikaa.
Reserviläiset ovat jo vuosien ajan voineet hankkia urheiluammuntaan luvallisesti esimerkiksi samanlaisia pistooleita, joita puolustusvoimatkin käyttää.
Puolustusvoimat muistuttaa Uutissuomalaiselle, että edellä mainittujen varusteiden mukaanotto on silti täysin vapaaehtoista, eikä niiden puuttuminen saa viivästyttää palvelukseen saapumista.
Omista varusteista valtio lupaa tarvittaessa maksaa pienen käyttökorvauksen.