Uudellamaalla työttömistä työnhakijoista yli 26 000 ulkomaiden kansalaisia – joka kymmenes pitkäaikaistyötön on alle 30-vuotias

Uudenmaan elinvoimakeskuksen mukaan helmikuun lopussa Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita oli 117 631, mikä on 6,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Uudellamaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 26 051, joista pitkäaikaistyöttömiä 16 503.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Uudellamaalla yhteensä 53 560, mikä on 9 890 henkilöä (22,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joka kymmenes pitkäaikaistyötön on alle 30-vuotias. Uudellamaalla on 5 477 alle 30-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä, ja heistä lähes 29 % on perusasteen varassa.

”Nuorten tilanne on vaikeutunut erityisen paljon taantuman pitkityttyä. Avoimet paikat ovat olleet jyrkässä laskussa, mikä vaikeuttaa työmarkkinoille tulevien pääsyä kiinni ensimmäiseen työpaikkaan. Monet paikoista täytetään tällä hetkellä verkostojen kautta.”, toteaa tutkija Linnea Alho.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudellamaalla kuntien työllisyyspalveluihin 8 556, mikä on 28,0 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -8,3 % edellisvuoteen nähden.

Tiedot ilmenevät Työnvälitystilastosta.