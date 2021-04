Uuden lehden tavoitteena on olla Unkarin konservatiivien äänitorvi maailmalla

Uusi englanninkielinen konservatiivijulkaisu ilmestyy Unkarissa huhtikuun puolessa välissä ja kuun loppuun mennessä sen voi saada useissa Länsi-Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Huhtikuun puolivälissä julkaistaan Hungarian Conservative -lehden ensimmäinen printti. Julkaisu on englanninkielinen ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. Lehden tarkoituksena on edustaa ”unkarilaisten ajattelijoiden ääntä maailmassa”. Toimitusryhmää johtaa yliopiston professori Tamás Magyarics, joka on vanhempi tutkija Budapestin yliopiston Yhdysvaltain tutkimuksen keskuksessa.

Lehdessä julkaistaan ​​Unkaria ja aluetta koskevia artikkeleita, joita laativat kansainvälisesti tunnustetut asiantuntijat. Lehti on saatavilla useissa Länsi-Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Hungarian Conservative tutkii ja analysoi Unkarin kantaa konservatiivisuuteen ja sen roolia maailmassa tarjoten tietoa ajattelijoille, poliittisille ja liike-elämän päättäjille sekä tutkijoille.

– Haluamme välittää Unkarin kansallisten arvojen ja unkarilaisuuden luonteen, sanoo varapäätoimittaja István Kiss ja jatkaa, että lehden odotetaan julkaisevan pääasiassa poliittisia ja filosofisia artikkeleita Unkarista ja alueelta, joita ovat kirjoittaneet tunnetut unkarilaiset toimittajat, asiantuntijat ja tunnetut ulkomaiset vieraskirjoittajat kuten Boris Kálnoky, Die Weltin entinen kirjeenvaihtaja, tunnettu brittiläinen konservatiivi Douglas Murray tai kansainvälinen lakimies Rodrigo Ballester.

– Unkarin konservatiivisesta ajattelusta on ulkomailla vääristynyt kuva. Rasistinen, antisemitistinen, nationalistinen, diktatorinen – nämä ovat luonnehdintoja. Jos unkarilaisen konservatiivisen maailmankuvan voi löytää aidosta englanninkielisestä lähteestä, voi pian todeta, että se on monipuolinen, mielekäs, siinä ei ole mitään paholaismaista. Hungarian Conservative -lehteä ei voi verrata mihinkään muuhun ulkomaiseen lehteen, koska edes se, mikä on sitä lähinnä – anglosaksinen konservatiivisuus – on paljon liberaalimpaa. Siellä valtio ei ole niin suuri itseisarvo, vaan yksilö ja vapaus nousevat esiin, Mathias Corvinus Collegium Media Schoolin johtaja Boris Kálnoky sanoo.

Lähes 130-sivuinen lehti ilmestyy Unkarissa 15. huhtikuuta, ja kuun loppuun mennessä sen voi saada hyvin varustetuista lehtimyymälöistä Ison-Britannian, Saksan, Belgian, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian pääkaupungeissa.

Artikkeleita on jo luettavissa verkossa ja lehden Facebook-sivulla.

Lähde Mandiner.