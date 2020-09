Uudenmaan akseli tarjoaa yhteisöllisyyttä nuorille kansallismielisille

Uudenmaan akseli on uudehko järjestö, joka tarjoaa toimintaa ja yhteisöllisyyttä nuorille kansallismielisille muun muassa järjestämällä retkiä ja kulttuuritapahtumia.

Aiemmin akselilaiset ovat käyneet vaeltamassa Nuuksiossa ja Sipoon korvessa ja olleet tänä kesänä mukana Turun terrori-iskun muistopäivän tilaisuudessa.

Nyt Kansalaisen toimitus tapasi järjestön jäseniä heidän retkellään Suomenlinnassa. Haastateltaviksi suostuivat puheenjohtaja Pyry-lii Soinio (20), varapuheenjohtaja Juuso Siltanen (16) ja kirjuri Christian Heikkonen (16).

Kuinka vanha Uudenmaan akseli on ja kuinka se syntyi?

Soinio kertoo, että Uudenmaan akseli syntyi tänä vuonna. Se perustettiin kesäkuussa Uudenmaan perussuomalaisten nuorten jättämään tyhjiöön. ”Meillä oli intoa järjestää toimintaa nuorille samaan malliin”, Soinio sanoo.

Heikkonen puolestaan lisää, että nyt porukkaa on tullut mukaan muualtakin, eivätkä kaikki ole entisiä ps-nuoria. Hän painottaa, että Uudenmaan akselin kautta nuoret kansallismieliset pääsevät tapaamaan toisiaan ja verkostoitumaan.

Onko järjestöllä ikärajaa tai jäsenmaksua?

Siltasen mukaan jäseniksi voivat tulla 15-27 -vuotiaat. Jäsenmaksu on 5 euroa.

Miksi Suomenlinna valikoitui retkikohteeksi? Onko sillä teidän mielestänne erityinen merkitys kansallismielisille?

Kaikki kolme ovat yhtä mieltä siitä, että historiallisen kohteen äärellä pääsee kokemaan omien juuriensa läsnäolon. Kansallismielinen on vaikea olla, jos ei tunne oman kansansa historiaa. Linnoitukset ja vastaavat paikat ovat konkreettinen kosketus menneeseen. Näiden nuorten miesten mielestä linnoitussaari tykkeineen muistuttaa erityisesti maanpuolustuksen tärkeydestä ja siitä, mitä on olla vieraan vallan alla. Eivätkä akselilaiset ole ainoita, jotka arvostavat historiaa, he tuumivat. Tästä kertoo se, että Suomenlinnasta on pidetty hyvää huolta ja siellä vierailee paljon turisteja.

Minkälaista muuta ohjelmaa järjestöllänne on suunnitteilla?

Soinio kertoo, että kulttuurivierailuja ainakin Gallen-Kallelan museoon Tarvaspäähän ja koulutustilaisuuksia kuten vierailu AKS:n perinneyhdistyksen tilaisuuteen. Heikkosen mukaan myös liikuntatapahtumia on tiedossa ja Siltanen kertoo, että Uudenmaan akseli aikoo tietenkin olla mukana itsenäisyyspäivän tapahtumissa. Jatkossa aiotaan tehdä samaa mitä tähänkin asti, mutta entistäkin suuremmin. Tavoitteena on verkostoitua kansainvälisestikin. Siksi Uudenmaan akseli aikoo tehdä yhteistyötä ulkomaalaisten nationalistien kanssa.