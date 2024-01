Uudenvuoden kaaos: raketteja ohikulkijoita kohti, barrikadeja ja palopommeja

Eri puolilla Eurooppaa uudenvuodenjuhlat olivat kaoottisia. Maahanmuuttajaryhmät riehuivat useissa suurkaupungeissa.

Ruotsissa uudenvuodenaattona oli ongelmia useissa eri kaupungeissa. Kristianstadin Gamlegårdenissa sytytettiin kolme autoa tuleen. Kun pelastushenkilöstö saapui paikalle, heitä tulitettiin ilotulitteilla.

Örebrossa 10-15 hengen jengi ampui raketteja Burger Kingiin. Avestan Marcustorgetilla ammuttiin raketteja sekä tavallisia ihmisiä että poliiseja kohti.

Länsi-Ruotsin poliisi kuvailee uudenvuodenaattoa ”erittäin sotkuiseksi”, ja yksi nainen sai raketin kasvoihinsa, kun neljä ihmistä ampui asuintaloa kohti. Yksi raketeista sai parvekkeen syttymään tuleen, ja tuli levisi asuntoon.

Muualle Eurooppaan päin katsottuna Berliini oli varautunut mellakoihin tänä vuonna uudenvuodenaattona 2022 sattuneiden ennätyksellisten siirtolaisväkivaltaisuuksien jälkeen. Tuhansia poliiseja lähetettiin paikalle estämään vastaavanlaisen tilanteen syntyminen tällä kertaa.

Tilanne oli pelättyä rauhallisempi, mutta videoilla näkyy kaoottisia kohtauksia. Niihin kuuluu kohtauksia Alexanderplatzilta, jossa suuret maahanmuuttajaryhmät ampuivat raketteja ohikulkijoita kohti – ilman poliisin väliintuloa:

WATCH: Mayhem in Berlin as large groups of migrants launch fireworks at buildings and bystanders on #Alexanderplatz. pic.twitter.com/i0tp41i58V — Remix News & Views (@RMXnews) December 31, 2023

Myös pahamaineinen Neuköllnin kaupunginosa oli levoton:

WATCH: Rioting has already kicked off Berlin’s migrant-heavy #Neukölln neighborhood last night. 3,000 police have been deployed to Berlin to stem a repeat of last year’s mass rioting during New Year’s celebrations. pic.twitter.com/kMasrkddYX — Remix News & Views (@RMXnews) December 31, 2023

Myös Bordeaux’ssa Ranskassa uutisjuhlallisuuksia leimasivat väkivalta ja kaaos:

Happy New Year from Bordeaux. pic.twitter.com/NKunjYhDJM — Remix News & Views (@RMXnews) January 1, 2024

Pariisin Champs-Élysées-kadulla sytytettiin tulipaloja ja pystytettiin barrikadeja:

WATCH: Smashed windows, fires in the street, and barricades torn down on the Champs-Élysées this evening. #NewYear2024 pic.twitter.com/kQMWgODTLX — Remix News & Views (@RMXnews) December 31, 2023

Lähde: Remix