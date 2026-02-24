Uudet asiakirjat: Epstein siirrätti arkaluonteista materiaalia pois salaisiin varastoihin ennen ratsioita

Uudet dokumentit viittaavat siihen, että Epstein siirrätti laitteita pois kodeistaan juuri ennen poliisin ratsioita – eikä FBI koskaan tutkinut varastotiloja.

Yhdysvaltain viranomaisilta piilotettu aineisto, salaiset varastotilat eri puolilla maata ja yksityisetsiville maksetut suuret summat muodostavat uuden, synkän kerroksen Jeffrey Epsteinin tapauksen ympärille. Telegraphin haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Epstein siirrätti tietokoneita, valokuvia ja muuta arkaluonteista materiaalia pois kiinteistöiltään ja kätki niitä vuokrattuihin varastoyksiköihin Floridassa, New Yorkissa ja muissa osavaltioissa.

Asiakirjoista käy ilmi, että Epstein maksoi yksityisetsiville huomattavia summia laitteiden poistamisesta erityisesti Floridan Palm Beachin kodistaan — ajoituksella, joka viittaa siihen, että hän oli saanut vihjeen poliisin tulevasta ratsia-aikeesta. Yksi etsivistä kertoi sähköpostissa vuonna 2009 säilyttävänsä “Jeffin talosta ennen etsintälupaa pois otettuja tietokoneita ja papereita” lukitussa varastossa ja kysyi, mitä niille tulisi tehdä.

Luottokorttilaskut osoittavat, että Epstein vuokrasi varastotiloja ainakin vuodesta 2003 lähtien ja maksoi niistä säännöllisesti aina kuolemaansa vuoteen 2019 saakka. Yhdysvaltain viranomaiset eivät tiettävästi koskaan ratsanneet näitä varastoja, mikä herättää kysymyksen siitä, mitä niissä yhä saattaa olla.

Epstein omisti kuolemaansa mennessä viisi laajaa kiinteistöä Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Kun FBI teki ratsioita hänen koteihinsa vuonna 2019, monet kellarit ja varastotilat näyttivät tyhjiltä — mikä korostaa kysymystä siitä, miksi hän tarvitsi ulkopuolisia varastoyksiköitä.

Telegraphin aiemmin paljastamien tietojen mukaan Epstein oli myös asennuttanut salaisia kameroita Kleenex-laatikoihin kotinsa sisälle. FBI on vuosia kiistänyt, että Epstein olisi kerännyt systemaattisesti kiristysmateriaalia, mutta uudet asiakirjat kyseenalaistavat tämän.

Varastot täynnä tietokoneita, CD-levyjä ja muuta elektroniikkaa

Epsteinin yksityisetsivien sähköpostit ja talousdokumentit viittaavat siihen, että varastoihin siirrettiin materiaalia myös hänen yksityiseltä saareltaan Little Saint Jamesilta. Eräs työntekijä kirjoitti vuonna 2015, että paikallisessa varastossa oli “kolme tietokonetta ja näyttö” saarelta sekä laatikollinen CD-levyjä.

Varastotilat sijaitsivat usein teollisuusalueilla Palm Beachin ja Delray Beachin liepeillä. Yhdessä niistä oli suuria autotallimaisia tiloja, joihin asiakkaat pääsivät vuorokauden ympäri ilman henkilökunnan läsnäoloa. Varastoyhtiöiden työntekijät kieltäytyivät kommentoimasta, olivatko viranomaiset koskaan käyneet tiloissa.

Epsteinin kirjanpitäjä ja työntekijät keskustelivat sähköposteissa myös vanhojen tietokoneiden “puhdistamisesta” ja mahdollisesta hävittämisestä. Ei ole tiedossa, tuhottiinko materiaalia, siirrettiinkö sitä vai jäikö se Epsteinin kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa haltuun.

Epsteinin veli Mark Epstein kertoi Telegraphille, ettei hänellä ole tietoa varastotiloista.

New Yorkin varastot ja FBI:n ristiriitaiset lausunnot

Sähköpostit osoittavat, että Epstein vuokrasi myös New Yorkin kartanonsa läheisyydessä sijaitsevan varastotilan. Vaikka tila oli pääosin täynnä huonekaluja, kirjanpitäjä Richard Kahn totesi kesällä 2012, että siellä oli myös “paljon ylimääräistä laitteistoa”, kuten tietokoneita ja muuta elektroniikkaa.

Epstein pohti lisäksi aseiden säilyttämistä erillisessä, “turvallisessa varastotilassa” New Mexicon Zorro Ranchin lähettyvillä.

Vuoden 2005 Palm Beachin ratsian yhteydessä viranomaiset löysivät “peitettyjä kameroita”, mutta eivät mitään raskauttavaa materiaalia. Vuoden 2019 ratsioissa FBI takavarikoi kymmeniä laitteita New Yorkin asunnosta ja Little Saint Jamesilta, mutta ulkopuolisista varastoista ei ole mainintaa etsintäluvuissa.

FBI:n sisäiset muistiot korostavat, ettei viranomaisilla ole “uskottavaa näyttöä” siitä, että Epstein olisi kiristänyt vaikutusvaltaisia henkilöitä tai pitänyt hallussaan “asiakaslistaa”. Silti piilotettujen kameroiden olemassaolo ja varastotilojen sisältö herättävät kysymyksiä viranomaisten aiempien lausuntojen paikkansapitävyydestä.

Poliittinen jälkipyykki jatkuu myös Britanniassa

Telegraphin paljastukset ovat johtaneet poliittiseen myllerrykseen Britanniassa. Andrew Mountbatten-Windsor on pidätetty epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä, ja Labourin pitkäaikainen vaikuttaja Lord Mandelson on eronnut puolueesta. Koulutusministeri Bridget Phillipson ei sulkenut pois mahdollisuutta tuomarin johtamasta selvityksestä Mountbatten-Windsorin suhteesta Epsteiniin.

