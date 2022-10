Uudet tiedot osoittavat, että maahanmuuttajat laskevat saksalaisten työntekijöiden palkkoja

Saksan liittohallituksen tiedot osoittavat, että maahanmuuttajien ja saksalaisten välillä on suuria palkkaeroja.

Vasemmistoliberaalin Saksan hallituksen maahanmuuttopolitiikka painaa alas saksalaisten ammattitaitoisten työntekijöiden palkkoja, sanoo Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen sosiaaliasiantuntija René Springer. Hän lisää, että vaikka hallitus esiintyy vasemmiston puolestapuhujana, sen todellinen talouspolitiikka on aggressiivista uusliberalismia.

”Valtio on nyt vain sijaisagentti uusliberalistisessa politiikassa, jolla palkkakustannuksia alennetaan työntekijöiden selkänahasta”, liittopäivien jäsen sanoi saksalaiselle Junge Freiheit -uutispalvelulle.

Springerin liittovaltion hallitukselle esittämä kysely ja selvitys saksalaisten ja ulkomaalaisten palkkaeroista annettiin yksinomaan Junge Freiheitin käyttöön. Hallituksen selvityksen mukaan saksalaiset työntekijät ansaitsivat vuonna 2021 keskimäärin 3 643 euroa, mikä on yli 900 euroa enemmän kuin ulkomaalaisilla, joiden keskipalkka on 2 728 euroa. Ero on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2012, jolloin se oli 400 euroa kuukaudessa.

AfD-poliitikko varoittaa nyt politiikasta työntekijöiden kustannuksella.

Palkkaerot turvapaikanhakijoiden tärkeimpien lähtömaiden työntekijöihin ovat erityisen suuret. Tässä tapauksessa palkkaero oli lähes 1 400 euroa. Bulgarialaisten keskuudessa palkkaero oli vielä suurempi, 1 479 euroa kuukaudessa. Saksan hallituksen mukaan 70 prosenttia kokoaikaisista ammattitaitoisista työntekijöistä saa palkkaa, joka on alhaisempi kuin saksalaisten ammattitaitoisten työntekijöiden palkka. Jopa 43 prosenttia ulkomaalaisista ammattitaitoisista työntekijöistä ansaitsi vähemmän kuin ammattitaidottomat saksalaiset työntekijät.

Tämä tuloero heijastuu myöhemmin myös eläkemaksuihin. Noin 28 prosenttia ulkomaalaisista työntekijöistä sai vuonna 2021 palkkaa, joka ei riittänyt perustoimeentulotuen tason ylittävän eläkkeen saamiseen 45 työvuoden jälkeen. Keskeisimmistä turvapaikanhakijoiden lähtömaista tulevilla tämä on 44 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että saksalaisten työntekijöiden palkat ovat vain 11 prosenttia pienemmät kuin mitä tarvittaisiin vähimmäispalkan ylittävään eläkkeeseen.

Springerille luvuilla on selkeä viesti:

”Valtio on nykyään vain uusliberalistisen politiikan sijaisagentti, joka alentaa palkkakustannuksia työntekijöiden kustannuksella. AfD torjuu ulkomaisen reserviläisarmeijan palkkoja alentavan tuonnin yhtä lailla kuin epävarmojen ja ammattitaidottomien työntekijöiden massamaahanmuuton”, Springer sanoi.

Lähde: Remix