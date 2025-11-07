Uusi alku velallisille – oikeusministeriö tutkii velkajärjestelymenettelyn uudistamista

Velkajärjestelyjen taakka tuomioistuimille ja viranomaisille on kasvanut. Nyt käynnistetty selvitys etsii keinoja keventää prosessia ja helpottaa velallisten tietä uuteen alkuun.

Oikeusministeriö on käynnistänyt merkittävän selvitystyön, jonka tarkoituksena on kehittää yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyä. Selvityksen toteuttaa Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijaryhmä, ja sen valmistumisaikatauluksi on asetettu 31. lokakuuta 2026.

Taustalla tarve uudistaa velkajärjestelyä

Yksityishenkilön velkajärjestely on oikeudellinen menettely, jonka avulla maksukyvyttömät henkilöt voivat selviytyä ylivoimaisesta velkataakastaan ja aloittaa uuden velattoman elämän. Menettelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyynsä perustuva maksuohjelma, joka kestää yleensä kolme vuotta. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, velallinen vapautuu kaikista ennen menettelyn alkamista syntyneistä velkavastuista.

Selvityksen tavoitteet

Selvitystyön keskeiset tavoitteet ovat:

Vähentää tuomioistuimille velkajärjestelyistä aiheutuvaa työmäärää ja kustannuksia

Tehostaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja työnjakoa

Yksinkertaistaa velkajärjestelyprosessia kaikille osapuolille: viranomaisille, velkojille ja velallisille

Tarkastelussa ovat muun muassa prosessin hallinnolliset rakenteet, mahdollisuudet digitalisointiin sekä velkajärjestelyjen käytännön toteutuksen sujuvoittaminen.

Hallitusohjelman linjauksia ja oikeuslaitostyöryhmän ehdotuksia

Selvitystyö on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman oikeusprosessien sujuvoittamiseen tähtääviä toimia. Työn taustalla vaikuttavat myös oikeusministeriön asettaman oikeuslaitostyöryhmän ehdotukset, joiden tavoitteena on kehittää oikeuslaitoksen toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Selvityksen aikataulu ja jatkotoimet

Selvityksen on määrä valmistua lokakuun loppuun 2026 mennessä. Sen jälkeen arvioidaan mahdolliset jatkotoimet ja lainsäädännölliset uudistukset, jotka voisivat parantaa velkajärjestelymenettelyn toimivuutta ja saavutettavuutta entisestään.

Lue lisää aiheesta: