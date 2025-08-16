Uusi kirja paljastaa: Valioliigan salassa pysyttelevät homojalkapalloilijat järjestävät itselleen ”valetyttöystäviä ja kulissiavioliittoja”

Eläkkeelle jäänyt, ensimmäiseksi homoksi tunnustautunut miesjalkapalloilija Saksassa, on väittänyt, että Euroopan huippuliigoissa pelaavat homopelaajat järjestävät salaa ”valetyttöystäviä ja kulissiavioliittoja” salatakseen seksuaalisuutensa.

Marcus Urban, 54, tuli julkisuuteen vuonna 2007, noin 16 vuotta sen jälkeen, kun hän potkaisi jalkapalloa viimeisen kerran. Hän on nykyään urheilun LGBTQ+-kysymysten puolestapuhuja.

Elokuun 18. päivänä ilmestyy sveitsiläisen toimittajan Andreas Bonin kirja ”Mensch Fußballstar”, (toim. suom. Ihminen, jalkapallotähti).

Saksalainen legenda Lothar Matthaus ja FIFA:n puheenjohtaja Gianni Infantino ovat yksi monista urheilun suurista nimistä, jotka puhuvat kirjassa ”tabuaiheista”.

Ennen teoksen julkaisua saksalainen BILD-sanomalehti onnistui saamaan kirjasta Urbanin lausuntoja, joissa hän kertoo, miten ja miksi homojalkapalloilijat piilottelevat edelleen seksuaalisuuttaan julkisuudelta.

Hän sanoo, että Bundesliigassa on homoseksuaalisia pareja, mutta heidän ”omat pelkonsa, eivätkä niinkään tiedotusvälineiden mielipiteet, estävät heitä tulemasta julkisuuteen.”

”Ennen sanottiin, että media ja fanit ovat syyllisiä siihen, ettei kukaan tule julkisuuteen. Nykyään se johtuu mielestäni vain pelaajien ja heidän lähipiirinsä peloista, ainakin siellä, missä me olemme, Euroopan sydämessä”, Urban sanoi.

”Uskon, että lähes kaikki tiedotusvälineet tukisivat sitä. Uskon myös rehellisesti, että fanit eivät enää ole ongelma. Seurat tuskin myöskään ovat sitä. Kyse on nykyään enemmänkin sisäisestä ilmapiiristä.”

”Ja sitten on myös liikeyrityksiä järjestäytyneen homojalkapallon sisällä. Järjestetään valetyttöystäviä ja kulissiavioliittoja. Samaan aikaan on olemassa toimistoja, jotka järjestävät homoseksitapaamisia. Myös he tienaavat tästä hyvin. Mutta myös pelaajien agentit järjestävät joskus näitä palveluja asiakkailleen, ja siten tavoittavat pelaajat näiden palvelujen piiriin”, Urban kertoi.

”Bundesliigassa on myös homopareja, ja he ovat erittäin ihania ja kauniita. Ja ehkä tulee vielä päivä, jolloin he tulevat ”kaapista ulos”, Urban hehkutti.

Kollektiivinen kaapista ulostuleminen epäonnistui

Viime vuonna kerrottiin, että joukko ammattilaisia eri puolilla Saksaa aikoi julkisesti ilmoittaa uudesta seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Urban on maailmanlaajuisen monimuotoisuusyhteisön Diverseron, toinen perustaja. Hän ilmaisi tuolloin toivovansa, että suunnitelmat toteutuisivat. Ne eivät kuitenkaan koskaan toteutuneet, ja Urban uskoo, että kyseiset pelaajat saivat läheisiltä neuvonantajilta ohjeita seksuaalisuutensa paljastamisesta.

”Pelaajien pyrkimys vapauteen on toistuvasti estetty”, Urban jatkoi.

”Jotkut halusivat tulla ”kaapista ulos. Suunnittelimme esimerkiksi kaapistatulopäiväksi 17. toukokuuta 2024. Lopulta kukaan ei uskaltanut”, Urban pahoitteli.

”Heidän ympärillään on edelleen liian paljon ihmisiä, jotka neuvoivat heitä olemaan tekemättä sitä. Median lakimiehet, neuvonantajat, perhe – ihmiset, jotka kylpevät rahassa ja kuuluisuudessaan ja heijastavat ”vääränlaista pseudohuolenpitoa” ja omia pelkojaan pelaajiin.”

Valioliigassa ei tällä hetkellä ole yhtään avoimesti homoseksuaalia jalkapalloilijaa. Vuonna 2021 englantilaishyökkääjä Jake Danielsista tuli ensimmäinen englantilainen ammattilaisjalkapalloilija 32 vuoteen, kun Justin Fashanu teki sen vuonna 1990. Daniels pelaa tällä hetkellä Blackpool Townissa.

Lähde: Daily Mail

