Uusi kokeilu: opiskelijat sijoitetaan maahanmuuttajagettoihin “alueiden pelastajiksi”

Ruotsin kunnallispoliitikot uskovat opiskelijoiden “pelastavan” ongelmalähiöt, mutta kriitikot näkevät päätöksen epätoivoisena sosiaalipolitiikkana.

Göteborgin kaupunki aikoo sijoittaa opiskelijoita kaupunginosiin, joita viranomaiset itse kuvaavat “haavoittuviksi” ja jopa “erityisen haavoittuviksi”. Päätös tarkoittaa, että 150 asuntoa kunnallisesta asuntokannasta varataan opiskelijoille alueilla, joita ruotsalaismediassa on pitkään kutsuttu maahanmuuttajalähiöiksi.

Kunnallisen kiinteistöyhtiö AB Framtidenin linjaus pohjautuu kaupunginvaltuuston aiempaan toimeksiantoon. Yhtiön mukaan tavoitteena on tuoda alueille “hyvin koulutettuja nuoria aikuisia”, kuten kunnanhallituksen puheenjohtajaJonas Attenius (S) selittää SVT Nyheter Västille.

Atteniuksen mukaan opiskelijoille tarjotaan erityinen porkkana: jos he asuvat asunnossa vähintään kaksi vuotta, he voivat saada siitä pysyvän ensisijaisen vuokrasopimuksen. Halutessaan opiskelija voi kuitenkin jatkaa opiskelija-asumista koko opintojensa ajan.

”Näin se on, heidän täytyy päästä jonossa muiden edelle”, Attenius myöntää.

Uuden mallin on tarkoitus astua voimaan viimeistään 1. huhtikuuta 2026.

Opposition kritiikki: “Opiskelijat haluavat asua kampuksella – ei getoissa”

Ruotsidemokraattien Jörgen Fogelklou tyrmää suunnitelman. Hänen mukaansa kaikki tutkimukset osoittavat, että nuoret opiskelijat haluavat asua lähellä kampusta, eivät syrjäisillä ja ongelmallisilla alueilla.

Fogelklou vastustaa myös järjestelmää, jossa opiskelijat ohittavat asuntojonossa muut hakijat.

”Ei voi olla hyväksyttävää, että jotkut pääsevät jonon ohi poliittisen päätöksen perusteella. Ihmiset kokevat sen epäoikeudenmukaiseksi”, hän sanoo.

