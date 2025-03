Uusi kotouttamisaloite: Maahanmuuttajat opetetaan käsittelemään eväsrasioita

Ruotsiin saapuvien maahanmuuttajien on opittava monenlaisia asioita voidakseen toimia ruotsalaisessa yhteiskunnassa, mutta jotkin seikat nousevat esiin.

Vuodesta 2010 lähtien jokaisen kunnan on tarjottava vastasaapuneille maahanmuuttajille kansalaistiedotuskurssi. Osana kurssia heille opetetaan muun muassa, että heidän töihin tuomansa ”ruokarasiat eivät saa haista liikaa”.

Simon Bauer tutkii monikielisyyttä Göteborgin yliopistossa ja on väitöskirjassaan tutkinut maahanmuuttajien sosiaalista orientaatiokurssia.

”Jos tuo töihin mukanaan lounaalle eväsrasian, joka haisee liikaa, muut työkaverit eivät arvosta sitä työpaikalla”, hän kertoo Ruotsin radiolle.

Muita kohtia on muun muassa, miten Ruotsin asunto- ja työmarkkinat toimivat. Myös ruotsalaisia arvoja opetetaan ja maahanmuuttajille kerrotaan, että ”parisuhde on onnellinen, jos kotityöt jaetaan tasan”.

Kritiikkiä kurssin sisällöstä

Bauer suhtautuu kriittisesti tämäntyyppiseen sisältöön.

”Tässä on kyse Ruotsiin tulevista aikuisista, jotka ovat eläneet elämänsä muissa toimivissa yhteiskunnissa. Se, että kerrotaan siellä aikuisille ihmisille, että heidän on mietittävä asiat täysin uudelleen ja he ovat tehneet virheitä koko elämänsä ajan, johtaa mielestäni siihen, että ihmiset eivät tunne itseään tervetulleiksi yhteiskuntaan.”

Lähde: Samnytt

