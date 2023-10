Uusi maahanmuuton ennätys: Vuonna 2022 OECD-maihin saapui 6,1 miljoonaa maahanmuuttajaa

Järjestön mukaan muuttovirrat ovat ”ennennäkemättömiä vähintään 15 vuoteen”. Näin oli myös Ranskassa, johon saapui samana vuonna 301 000 maahanmuuttajaa.

Työntekijöitä, ulkomaalaisia opiskelijoita, turvapaikanhakijoita – mittareista riippumatta ennätyksiä tehdään kaikilla osa-alueilla. Viime vuonna OECD-maihin suuntautuva pysyvä maahanmuutto saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, kun kuusi miljoonaa ihmistä saapui alueelle paikkaamaan ”työvoimapulaa”.

Maanantaina julkaistun Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön raportin mukaan maahanmuutto OECD-maissa saavuttaa ennennäkemättömän tason vuonna 2022, kun uusia pysyviä maahanmuuttajia on 6,1 miljoonaa, mikä merkitsee 26 prosentin kasvua vuodesta toiseen. Näihin lukuihin on lisättävä 4,7 miljoonaa ukrainalaista siirtolaista, jotka lasketaan kesäkuussa 2023 38 OECD:n jäsenmaassa.

”Näistä ennätyksellisistä maahanmuuttovirroista huolimatta ”suurin osa maahanmuutosta on säänneltyä ja valvottua”, alkaen työperäisestä maahanmuutosta”, arvioi OECD:n maahanmuutto-osastoa johtava Jean-Christophe Dumont. ”Maahanmuutto on sosiaalis-taloudellinen ilmiö siinä missä muutkin, ja sitä on hallittava”, ekonomisti jatkaa ja mainitsee esimerkkinä Ranskan, jossa työvoiman maahanmuutto oli 54 000 henkeä vuonna 2022, mikä on ”taso, jota ei ole nähty sitten 1960-luvun”.

Viime vuonna useampi kuin joka kolmas maa kirjasi ”ennennäkemättömiä virtoja vähintään 15 vuoteen”, kuten Ranska (301 000 henkeä), Espanja (471 000) ja Belgia (122 000). Kun taas useat muut maat, kuten Iso-Britannia (521 000) ja Kanada (437 000), rikkoivat absoluuttisia ennätyksiä asiakirjassa koottujen tietojen mukaan.

Tarkemmin sanottuna turvapaikkakysyntä on OECD:n mukaan kasvanut räjähdysmäisesti: vuonna 2022 jätettiin kaksi miljoonaa uutta hakemusta, mikä on ”tähän mennessä kaikkien aikojen suurin määrä”. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna ja paljon enemmän kuin vuosina 2015-2016, jolloin Syyrian konflikti synnytti Eurooppaan suuntautuvan pakolaisaallon.

Perheperäinen maahanmuutto lisääntyy työperäisen maahanmuuton mukana

Tämä huippu johtuu suurelta osin Yhdysvaltojen tilanteesta, jossa on saatu 730 000 hakemusta, kun vuonna 2021 hakemuksia oli 190 000. Viime vuonna pelkästään Yhdysvaltoihin tuli 1,05 miljoonaa uutta pysyvää maahanmuuttajaa. Myös kansainvälisten opiskelijoiden sisäänpääsy saavutti ennätystason ja lähestyi kahta miljoonaa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Tämä yleinen dynamiikka ”liittyy siihen, että monissa OECD-maissa on työvoimapulaa”, järjestö selittää raportissaan. Jean-Christophe Dumont lisää, että näihin virtoihin liittyy ”työmarkkinoille integroitumisen edellytysten paraneminen”.

Esimerkiksi maahanmuuttajien työllisyysaste ”on saavuttanut korkeimman koskaan havaitun tason kaikissa OECD-maissa”, vaikka Ranska on raportin mukaan yksi huonoimmista maista 61 prosentin työllisyysasteella (verrattuna 72 prosentin keskiarvoon). Raportissa huomautetaan, että ”ulkomaalaisten työntekijöiden säännellyn maahanmuuton” osuus on 21 prosenttia kaikista maahanmuuttovirroista, mikä on nyt sama osuus kuin ”humanitaarisin perustein” maahan tulevien maahanmuuttajien osuus.

Tämä osuus on sitäkin merkittävämpi, kun otetaan huomioon, että OECD:n mukaan perheperäisen maahanmuuton, joka on edelleen tärkein maahanmuuton luokka neljällä kymmenestä, lisääntyminen johtuu pääasiassa ”maahanmuuttajatyöntekijöiden mukana tulevista perheistä”. Järjestön tietojen mukaan viime vuonna lähes 80 prosenttia maahanmuuttajista oli ”taloudellisesti aktiivisia”: 70 prosenttia oli työssä ja alle 8 prosenttia työttömiä.

Näihin lukuihin eivät sisälly tilapäistyöntekijät, kuten kausityöntekijät. Tämäkin ryhmä on kasvanut voimakkaasti. OECD ennustaa, että vuoden 2023 ennakkotiedot osoittavat kaikkien indikaattoreiden edelleen nousevan.

Lähde: AFP, Le Figaro