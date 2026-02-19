Eurooppa Kotimaa Maahanmuutto Politiikka

Uusi malli maahanmuuttoon? Laittomasti oleskelevat siirrettäisiin paluukeskuksiin EU:n ulkopuolelle

19.2.2026 09:02
Nina Metsälä
Sisäministeri Mari Rantanen (ps).Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Turvallisiin kolmansiin maihin siirrettävät turvapaikkaprosessit ja EU:n ulkopuoliset paluukeskukset nousivat keskiöön Pohjoismaiden ministerikokouksessa.

Pohjoismaiden maahanmuutosta vastaavat ministerit kokoontuivat keskiviikkona videokokoukseen keskustelemaan palautuksiin liittyvästä yhteistyöstä sekä EU:n suunnittelemista uusista toimista laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Kokouksen koollekutsujana toimi sisäministeri Mari Rantanen (ps).

Keskustelun keskiössä olivat EU:n ulkopuolelle sijoitettavat paluukeskukset, turvallisiin kolmansiin maihin siirrettävät turvapaikkaprosessit sekä palautusten tehostaminen erityisesti Syyriaan ja Afganistaniin.

Rantanen: “Pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää”

Ministeri Rantanen korosti kokouksessa, että EU:n ulkopuolelle perustettavat paluukeskukset voisivat olla merkittävä askel palautusten tehostamisessa.

“EU:n ulkopuolella toimiva paluukeskus olisi yksi ratkaisu palautusten tehostamiseksi ja vapaaehtoisten paluiden lisäämiseksi. Pohjoismainen yhteistyö paluukysymyksissä on erittäin tärkeää,” Rantanen totesi.

Paluukeskuksiin voitaisiin siirtää EU:ssa laittomasti oleskelevia henkilöitä odottamaan palautusta lähtömaahansa. Pohjoismaat suhtautuvat tiedotteen mukaan lähtökohtaisesti myönteisesti malliin.

EU:n paluuasetus yhä kesken – tavoitteena estää luvatonta liikkumista

Euroopan komissio antoi maaliskuussa 2025 ehdotuksen uudeksi paluuasetukseksi. Sen tavoitteena on:

  • tehostaa laittomasti EU:ssa oleskelevien palautuksia
  • lisätä vapaaehtoisia paluita
  • estää luvatonta liikkumista Schengen-alueella

Neuvottelut asetuksesta ovat edelleen kesken.

Turvapaikkaprosessi turvallisessa kolmannessa maassa

Ministerit käsittelivät myös mallia, jossa EU:sta turvapaikkaa hakeville tarjottaisiin prosessi EU:n ulkopuolisessa turvallisessa maassa. Mallia tukee komission keväällä 2025 antama asetusmuutosehdotus, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 11.2.2026.

Asetus laajentaa turvallisen kolmannen maan soveltamista ja mahdollistaa turvapaikkaprosessien siirtämisen nykyistä useammin EU:n ulkopuolelle.

Haasteet Syyrian ja Afganistanin palautuksissa

Kokouksessa käsiteltiin myös palautuksia Syyriaan ja Afganistaniin. Molempiin maihin liittyy merkittäviä turvallisuus- ja yhteistyöhaasteita, joita Pohjoismaat pyrkivät ratkomaan yhdessä.

