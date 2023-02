Uusi raportti paljastaa George Sorosin maailmanlaajuisen valta-aseman

”Mies verhon takana” – juutalainen George Soros – on rakentanut maailmanlaajuisen vaikutuspiirin, jonka kautta hän hallitsee suurelta osin maailman kehitystä. Uudessa julkaisussa kuvataan tämän vallan taustalla olevia mekanismeja.

Yhdysvaltalaisen Newsbustersin uusi raportti paljastaa laajan media- ja aktivistijärjestöjen verkoston, jota juutalaismiljardööri George Soros rahoittaa vuosittain miljoonilla dollareilla. Juutalaisen suurpääoman laaja maailmanlaajuinen vaikutusvalta on hyvin tiedossa, ja Soros itse on kehuskellut sillä lukemattomia kertoja. Viime vuoden aikana hän on korostanut erityisesti osallistumistaan Ukrainan konfliktiin. Yhdeksän vuotta sitten hän ylpeili avoimesti roolistaan Yhdysvaltain järjestämän Maidan-vallankaappauksen edistämisessä Kiovassa vuonna 2014 sanomalla:

”Ukrainan itsenäistymistä Venäjästä. Ja tämä perusta on pysynyt lujana siitä lähtien. Ja sillä on ollut tärkeä rooli nykyisissä tapahtumissa.”

New York Timesin haastattelussa lokakuussa 2019 Soros selitti:

”Historian kaari ei kulje omaa rataansa – sitä on taivutettava.”

Sorosin mukaan hän itse on se, joka on eniten ”sitoutunut yrittämään taivuttaa sitä oikein”.

Propagandakoneisto turmelee tiedotusvälineitä

Newsbusterin raportissa yksilöidään sadat tiedotusvälineet ja ”humanitaariset sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävät järjestöt”, joita Soros rahoittaa vuosittain. Siinä todetaan, että Sorosin lahjoitukset antavat hänelle ”valtavan vallan kansainvälisessä politiikassa” ja mahdollistavat yleisen mielipiteen muokkaamisen lähes kaikilla mantereilla ja monilla kielillä”.

Newsbusters listaa Project Syndicate -järjestön suurimmaksi ja merkittävimmäksi juutalaisen Sorosin rahoittamaksi propagandafoorumiksi. Se markkinoi itseään ”maailman mielipidesivustona”, ja sillä on ”maailmanlaajuinen yleisö”, johon kuuluu ”tunnettuja poliitikkoja, päättäjiä, tiedemiehiä, yritysjohtajia ja kansalaisaktivisteja kuudelta mantereelta ja yli 140 valtionpäämiestä”. Vuosien 2016 ja 2020 välillä Soros rahoitti alustaa ainakin 1,5 miljoonalla dollarilla. Tämä raha meni muun muassa seuraavien asioiden edistämiseen:

– abortti

– globaali ilmastokatastrofi

– Israelin silloisen poliittisen johdon arvostelu

Listan kärjessä Project Syndicate tekee kuitenkin tilaa Poynter -instituutille, jolle Newsbusters antaa lisänimen ”maailmanlaajuinen Sorosin tukema totuusministeriö”. Instituutti sai 492 000 dollaria saman nelivuotiskauden aikana. Näillä rahoilla rahoitettiin Poynterin International Fact-Checking Network -verkostoa, joka kokoaa yhteen 100 niin sanottua ”faktantarkastajaa”. Verkostoon kuuluu muun muassa kiistanalainen PolitiFact, ja se tekee aktiivisesti yhteistyötä suurten sosiaalisen median alustojen kanssa ”tukeakseen niiden toimintaa” – samalla kun se sensuroi vaihtoehtoisia ääniä ja mielipiteitä.

Newsbusters väittää, että nämä aloitteet itse asiassa kaventavat mielipiteiden kirjoa aborttiin, transsukupuolisuuteen ja covid-19:n liittyvissä kysymyksissä. On kysytty, mitä varakas yksityishenkilö hyötyy pumppaamalla valtavia rahasummia tällaisiin hankkeisiin. Tässä artikkelissa annettu vastaus tähän kysymykseen on, että raha antaa lahjoittajalle valtaa, mikä hieman pidemmällä aikavälillä tuottaa suurta taloudellista hyötyä.

Britanniassa toimiva OpenDemocracy-hanke sai 1 633 457 dollaria nelivuotiskaudelle 2016-2020. Sivustolla vierailee vuosittain yli 11 miljoonaa ihmistä, se julkaisee julkaisuja useilla eri kielillä, ja sen sisältöön tarttuvat useat sanoma- ja aikakauslehdet monissa maissa.

Soros ei kuitenkaan rahoita vain sisällöntuottajia. Hänen säätiönsä tukee monenlaisia ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aktivisteja”, joista usein tulee ”media- ja verkkovaikuttajia”. Esimerkiksi heinäkuussa 2021 hän keräsi 100 miljoonaa dollaria radikaalin feminismin edistämiseen maailmanlaajuisesti seuraavien viiden vuoden aikana.

Rahoitusta saavat järjestöt varmistavat merkittävää uutisointia tapahtumilleen ja toiminnalleen, joita ne järjestävät Sorosin käskystä. Koko ketjussa vaikutetaan yleisön asenteisiin käsiteltyjen asioiden suhteen. Soros on nimenomaisesti ilmoittanut, että hänen tavoitteenaan on varmistaa, että ”useammat naiset, transsukupuoliset ja sukupuolidysforiset ihmiset ovat johtavissa asemissa politiikassa ja hallinnossa”.

Juutalaismiljardöörin, hänen säätiöidensä ja verkostojensa yksittäiset lahjoitukset saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta koko verkoston, johon kuuluu lähes 300 järjestöä, taloudellisen tuen kokonaismäärä on musertava.

Miten tämä verkosto toimii?

Newsbustersin raportti sisältää monia esimerkkejä siitä, miten nämä muka ”riippumattomat tietolähteet” eivät ainoastaan julkaise artikkeleita, jotka heijastavat Yhdysvaltain hallituksen linjaa, vaan myös vaikuttavat sekä politiikkaan että Valkoisen talon virkamiesten lausuntoihin. Verkkolehden mukaan ne vahvistavat usein valheellista tietoa. Vuoden 2022 puolivälissä Joe Bidenin hallinto väitti, että huolimatta kahdesta peräkkäisestä negatiivisen kasvun vuosineljänneksestä – mikä on taantuman tekninen määritelmä – maa ei ollut vielä taantumassa.

Tämä ilmoitus seurasi välittömästi Harvardin taloustieteilijän Jeffrey Frankelin Project Syndicate -artikkelia, jossa hän väitti, että vaikka viralliset arviot viittasivat kahteen negatiivisen kasvun vuosineljännekseen, ”se ei välttämättä tarkoita, että Yhdysvallat olisi ajautunut taantumaan”. Muutama päivä sen jälkeen, kun Valkoinen talo oli kiistänyt, että Yhdysvallat olisi taantumassa, Sorosin alainen Politifact julkaisi ”faktantarkistuksen”, jossa todettiin, että Bidenin hallinto ei ollut muuttanut taantuman määritelmää, kuten väitettiin.

Newsbusters konsultoi raporttiaan varten Matt Palumboa, joka on kirjoittanut vuonna 2022 ilmestyneen kirjan ”The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros”. Hän toteaa, että ”yksi merkittävimmistä seurauksista”, joita Sorosin rahoitus ja hänen tehokas määräysvalta suurissa tiedotusvälineissä aiheuttaa, on ”suodattimen luominen, jonka läpi yleisö näkee maailman”.

Sorosin rahoilla ei valvota vain yksittäisiä uutistoimistoja, vaan myös erittäin vaikutusvaltaisten länsimaisten uutistoimistojen – kuten New York Timesin, Washington Postin, CBS:n, CNN:n ja ABC:n – toimittajia.

Newsbustersin raportissa mainitut Sorosin varat, jotka Palumbo perustelee, auttavat suojelemaan häntä kriittiseltä tarkastelulta, ”koska toimittajat näkevät hänet liittolaisena, eivät tutkimuksen kohteena”.

Palumbo väittää, että tämä vaikutusvalta tarkoittaa, että Soros ”voi luoda minkä tahansa mielipiteen mistä tahansa asiasta” – mukaan luettuna kertomus, jonka mukaan kaikki häneen kohdistuva kritiikki on antisemitismiä. Palumbo väittää, että kaikenlainen Sorosiin kohdistuva kritiikki lankeaa tämän logiikan mukaan arvostelijan itsensä syyksi:

”Jos hänestä joskus kirjoitetaan kriittisesti, esitetään, että nämä kriitikot ovat todellisia roistoja juuri kielteisen asenteensa vuoksi… ja koska tämä lähestymistapa on vasemmistolle kätevä, se menee läpi ja media uskoo sen.”

Sorosin uusin hanke

Vuonna 2020 Project Syndicate julkaisi taloustieteilijä Mariana Mazzucaton tekstin. Siinä hän väittää, että jos maailman väestö ei ole valmis hyväksymään ”vihreää talouden muutosta”, joka on laajuudeltaan todella vallankumouksellinen ja jolla on valtavia vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja kansalaisten jokapäiväiseen elämään, tarvitaan ”maailmanlaajuisia ilmastolukkoja”. Kyseessä on täysin uusi ja tieteellisesti testaamaton käsite, jolla voidaan torjua ilmaston lämpenemistä. Artikkelissa sanotaan, että tapa, jolla eräät hallitukset ovat käsitelleet Covid-19-pandemiaa, osoittaa, että tällaiset toimenpiteet ovat täysin toteutettavissa. Mazzucato väittää:

”Maailma lähestyy ilmastonmuutoksen käännekohtaa, jolloin sivilisaation tulevaisuuden turvaaminen edellyttää dramaattisia toimia. Lähitulevaisuudessa maailma voi joutua turvautumaan jälleen sulkurajoituksiin – tällä kertaa ilmastohätätilanteen hoitamiseksi.

Näin kirjoitti kolme vuotta sitten taloustieteilijä Mariana Mazzucato, jonka tutkimusta rahoittaa kukaan muu kuin juutalainen George Soros. Samana vuonna Soros itse sanoi italialaiselle La Repubblica -sanomalehdelle, että Covid-19-pandemia on ”vallankumouksellinen vaihe, jossa mahdollisuuksien kirjo on paljon suurempi kuin normaaliaikoina” ja että ”se, mikä on tavanomaisina aikoina mahdoton ajatella, ei ole vain tulossa mahdolliseksi, vaan se on itse asiassa toteutumassa”, koska ”ihmiset ovat hämmentyneitä ja peloissaan”.

Newsbustersin mukaan tätä kirjoitettaessa on epäselvää, mitä liikettä Soros rahoittaa seuraavaksi ja mitä katastrofia hän käyttää hyväkseen – tai saa luotua – edistääkseen ideologisia ja taloudellisia etujaan.

Lähde: Nordfront