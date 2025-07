Piikikkäät varusteet rajojen sulkemisen sijasta: Tämä on Euroopan surrealistinen vastaus maahanmuuttajien seksuaaliseen väkivaltaan.

Saksassa raiskaustapausten määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Vain viidessä vuodessa ilmoitettujen seksuaalisten pahoinpitelyjen määrä on kasvanut 49,5 prosenttia, ja se on ylittänyt 12 000 raiskausta vuodessa. Silti institutionaaliset ja akateemiset reaktiot eivät viittaa vakavaan syiden analysointiin tai uudistuksiin, jotka suojelisivat eurooppalaisia naisia tehokkaasti.

Sen sijaan, että puututtaisiin väkivallan taustalla oleviin tekijöihin, kuten massiiviseen ja hallitsemattomaan maahanmuuttoon, reaktio on irvokas harhautus: ehdotetaan ”piikkikondomeja”, joissa on sisäpuoliset piikit, jotka on suunniteltu vahingoittamaan raiskaajan penistä.

Idea on peräisin vanhasta eteläafrikkalaisesta keksinnöstä nimeltä Rape-aXe. Tämä tarkoittaa emättimeen kiinnitettävää laitetta, jota nainen voi käyttää itsepuolustusta varten. Jos nainen joutuu raiskauksen uhriksi, laite aktivoituu, aiheuttaa kipua ja vammoja hyökkääjälle ja helpottaa myös myöhempää lääketieteellistä tunnistamista.

Sosiologi Julia Wege Ravensburg-Weingartenin ammattikorkeakoulusta ja lääkäri Urs Schneider Stuttgartissa sijaitsevasta Fraunhofer Institute for Health Technology-instituutista ovat ilmoittaneet tutkimuksesta, jossa he aikovat tutkia teknisiä apuvälineitä seksuaalista väkivaltaa vastaan.

Se, mitä esitetään innovatiivisena ja voimaannuttavana toimenpiteenä, tarkoittaa käytännössä valtiovallan alistumista. Se on hiljainen tunnustus siitä, että kadut ovat turvattomia, eikä oikeusjärjestelmä tarjoa suojaa, että rajat ovat auki ja naisten on valmistauduttava puolustamaan itseään yksin – aivan kuin he eläisivät sota-alueella.

Onko tarkoitus uskoa, että naisvartalon muuttaminen ansaksi on ratkaisu raiskausten hälyttävään lisääntymiseen Saksassa? Onko Euroopan vain tarkoitus tottua maahantuotuun barbaariseen käytökseen ja keksiä luovia tapoja sietää sitä?

Ongelmalla on kasvot, alkuperä ja kaava, sekä selvät tilastot, vaikka monet tiedotusvälineet ja poliitikot vaativatkin niiden salaamista.

Suuressa osassa Länsi-Euroopan raiskaus- ja seksuaalirikostapauksista rikoksentekijät eivät ole Saksan, Ranskan, Ruotsin tai Suomen kansalaisia. He ovat nuoria miehiä, jotka tulevat kulttuureista, jotka eivät jaa Euroopan arvoja naisten kunnioittamisesta, sivistyksestä tai laillisuudesta. Samoja miehiä, joita on tuotu miljoonittain Brysselin ja globalistisen eliitin edistämän monikulttuurisuuden itsetuhoisen sateenvarjon alle.

Bryssel ja globalistinen eliitti ovat tehneet Euroopasta ideologisen kokeilualustan, jolla ei ole minkäänlaista perustaa eikä tervettä järkeä.

Seksuaalisen väkivallan lisääntyminen ei ole sattumaa. Se on suora seuraus rajavalvonnan lakkauttamisesta, auktoriteettien heikentämisestä, isänmaallisuuden kriminalisoinnista ja ulkomaalaisten kotouttamisen asettamisesta kotimaisten kansalaisten turvallisuuden edelle. Nyt kun kukaan ei uskalla kyseenalaistaa maahanmuutto-oppeja, eurooppalaisille tarjotaan sen sijaan spektaakkelia: uusi väline, uusi kampanja, uusi illuusio valvonnasta – pelkkää silmänlumetta.

