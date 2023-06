Uutisraportit: ”Yhdysvaltain tiedustelupalveluille tiedotettiin 24 tuntia ennen Venäjän kapinaa”

Washington Post ja New York Times olivat kaksi lähdettä, jotka esittivät saman väitteen, joka perustuu pelkoon siitä, että Yhdysvaltojen suuri ydinaseistettu kilpailija voisi vajota kaaokseen.

Tiedustelupalvelut alkoivat ensimmäisen kerran seurata viitteitä siitä, että Prigozhin ja hänen kapinallinen Wagner-palkkasotilasjoukkonsa aikoivat siirtyä Venäjän sotilasjohtoa vastaan kesäkuun puolivälissä, Washington Post esitti.

Wagner Forces Reach Area Just South of Moscow, According to Local Governorhttps://t.co/YhuImhE2p4

— Breitbart London (@BreitbartLondon) June 24, 2023