Uutuuskirja: Moderni orjuus risteilee Itämerellä – SOL:in ulkomaalaiset siivoojat maksoivat työsopimuksista ja oleskeluluvista Suomessa

SOL lupasi siivoustyötä ja oleskeluluvan Suomesta – mutta ensin piti maksaa. Uutuuskirja paljastaa, kuinka SOL:in sisällä pyöritettiin vuosien ajan laitonta työlupakauppaa. Johto väittää olleensa tietämätön, mutta lähteet kertovat toista. Kyseinen toiminta ei ole pelkästään siivousalan ongelma.

Helsingin Sanomien tutkivan toimittajan Paavo Teittisen uutuuskirjassa Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus, 2025) esitetään vakavia väitteitä siivousalan suuryritys SOL:in toiminnasta. Kirjan mukaan yhtiön sisällä on vuosien ajan harjoitettu järjestelmällistä kynnysrahatoimintaa, jossa ulkomailta Suomeen tuoduilta siivoojilta on peritty tuhansien, jopa kymmenien tuhansien eurojen kynnysrahojen vastineeksi työsopimus, jonka nojalla saa Suomesta oleskeluluvan.

Kirjan mukaan SOLin sisällä on toiminut laajamittainen työlupakauppa erityisesti vuosina 2010–2020. Siivoojia tuotiin erityisesti Bangladeshista ja Nepalista, ja heille luvattiin työsopimus, jonka avulla he saisivat oleskeluluvan Suomeen. Toiminta keskittyi erityisesti Silja Linen ja Viking Linen risteilyalusten siivouspalveluihin.

Kirjan lähteiden mukaan tieto kynnysrahoista on viety SOL:in ylimmälle johdolle, mutta asiaan ei ole puututtu.

”Hotellihuoneiden juomalaseja pesty vessarätillä”

SOLin hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen kiistää väitteet ja sanoo, ettei yhtiön johto ole ollut tietoinen tällaisesta toiminnasta. Hän myöntää kuitenkin yhden tapauksen, jossa kaksi työntekijää mahdollisesti maksoi kynnysrahoja. Tämä tapaus on yhtiön mukaan toimitettu poliisille helmikuussa 2025.

Joronen korostaa, että SOL noudattaa työehtosopimuksia ja lakia, eikä hyväksy mitään laitonta toimintaa. Hän suhtautuu epäuskoisesti kirjan väitteisiin esimerkiksi hotellihuoneiden juomalasien pesemisestä vessarätillä kiireen vuoksi.

Kirjassa kuvataan SOL:in siivoojien työoloja kiireisinä, epäinhimillisinä ja hallinnollisesti puutteellisina. Palkanmaksussa on ollut ongelmia, ja aikataulut ovat olleet kohtuuttoman tiukkoja. Kirjassa kerrotaan myös muista siivousalan yrityksistä ja esimerkiksi kylpylähotelli Järvisydämestä, jonka alihankkijan väitetään käyttäneen hyväksi ukrainalaisia sotapakolaisia.

Teittisen teos käsittelee laajemmin modernin orjuuden ilmenemismuotoja Suomessa, erityisesti siivousalalla. SOL esiintyy kirjassa esimerkkinä yrityksestä, jossa epäkohtia on ollut poikkeuksellisen paljon.

Lähde: Helsingin Sanomat

