Vaaleja edeltävä EU:n tutkimus kohdistuu sosiaalisen median ”disinformaatioon”

Euroopan komissio syyttää Metaa sen digitaalisen sisällön puutteellisesta hallinnoinnista.

Metaa – sosiaalisen median alustojen Facebook, Instagram ja WhatsApp emoyhtiötä – syytetään Euroopan unionin digitaalipalvelulain rikkomisesta. Tiistaina 30. huhtikuuta aloitetussa virallisessa menettelyssä Euroopan komissio yksilöi ”ilman ennakko-odotuksia” neljä huolenaihetta, joilla yhtiö ei täyttänyt euromääräisiä vaatimuksia.

Keskeinen valitus koskee sitä, että Metan riskinhallintaprosessi sisällön moderoimiseksi on ”riittämätön”. Muodollisesti EU:n digipäällikkö Margrethe Vestager kohdistuu poliittiseen mainontaan ja Kiinasta, Venäjältä ja Iranista peräisin olevaan ”’disinformaatioon'” – jota yritys oletettavasti isännöi – ennen kesäkuun Euroopan laajuisia vaaleja. Toiminta kattaa sekä ”disinformaation” että ”laittoman sisällön”.

Kriitikot pitävät disinformaatioväitteitä kuitenkin keinona diskreditoida Brysselin valtavirran ulkopuolisia näkemyksiä. Viimeaikaisia historiallisia ennakkotapauksia tälle väitteelle ovat muun muassa Ison-Britannian Brexit-kansanäänestys ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valinta, molemmat vuonna 2016. Nykyinen keskittyminen sosiaaliseen mediaan antaa myös eurokraateille mahdollisuuden valmistella tekosyitään laajalti odotettua populistien nousua varten vaaleissa.

Meta pitää omia menettelyjään vankkoina. Tiedottajan mukaan:

”Meillä on vakiintunut prosessi, jonka avulla tunnistamme ja lievennämme riskejä alustoillamme. Odotamme innolla yhteistyön jatkamista Euroopan komission kanssa ja toimitamme sille lisätietoja tästä työstä.”

Virallisesti EU on huolissaan siitä, että Meta sulkee CrowdTangle-palvelunsa, jonka tarkoituksena on seurata ja lieventää disinformaatiota reaaliajassa. Metaa vastaan aloitettu menettely on seurausta komission viime kuussa tekemästä aloitteesta, jonka tarkoituksena oli ”stressitestata” eri verkkoalustoja ja arvioida, täyttävätkö ne Brysselin vaatimukset tulevissa vaaleissa.

X (entinen Twitter) ja TikTok ovat jo erillisten tutkimusten kohteena. Toistaiseksi sääntöjä sovelletaan 25. huhtikuuta 2023 alkaen ainoastaan yrityksiin, jotka on nimetty DSA:n mukaan erittäin suuriksi verkkoalustoiksi (Very Large Online Platforms, VLOP), jotka palvelevat yli 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa EU:ssa.

Sen sijaan kahta nyt lakkautettua EU:n rahoittamaa sosiaalisen median aloitetta, EU Voicea ja EU Videota, ei säänneltäisi VLOP-yrityksinä. Tämä ei johdu Brysselin kaksinaismoraalista, vaan siitä, että ne saivat kerättyä vain muutamia kymmeniä aktiivisia käyttäjiä.

Lähde: European Conservative