Väärennettyä suklaata koskeva esitutkinta valmistunut

Pohjanmaan poliisilaitos on saanut päätökseen esitutkinnan rikoskokonaisuudessa, jossa pohjalaisen makeisalan yrittäjän epäillään välittäneen ja myyneen väärennettyä suklaata sekä käyttäneen luvatta toisen yrityksen tuotemerkkiä suklaan valmistuksessa ja markkinoinnissa loppuvuonna 2024.

Lisäksi epäillään, että suklaalevyjen tuoteselosteissa on käytetty kuluttajaa harhaanjohtavia tietoja.



Esitutkintamateriaali on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan rikosnimikkeillä törkeä kavallus, petos, teollisoikeusrikos, terveysrikos ja markkinointirikos.



Mikäli syyttäjä nostaa teollisoikeusrikosta koskevan syytteen, asia käsitellään toimivaltaisen tuomioistuimen määräysten mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisäepäilyt useista petoksista

Samaa yrittäjää epäillään lisäksi kuuteentoista törkeään petokseen tai petokseen, joiden epäillään liittyvän liiketoiminnan myymiseen useaan kertaan eri yrityksille ja yksityishenkilöille vuoden 2025 aikana.



Nämä rikosepäilyt ovat yhä esitutkinnassa, ja poliisi jatkaa kokonaisuuden selvittämistä.

Vakuustakavarikko turvaamaan mahdollista rikoshyötyä

Esitutkinnan aikana käräjäoikeus on poliisin hakemuksesta määrännyt yrittäjän omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 150 000 € arvosta.