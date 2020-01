Vääriä mielenosoittajia – kansanliike luopuu mielenilmauksista sähköautovalmistajaa vastaan

Sähköautovalmistaja Teslan suurprojektia Saksassa vastustava kansanliike luopuu mielenosoituksista hanketta vastaan. Syyksi on ilmoitettu, että mielenosoituksiin on parin viime viikon aikana osallistunut äärioikeistolaisina pidettyjä henkilöitä. Asia oli tarkistettu tilaisuuksien videoinneista. Kansanliike jatkaa muuta toimintaansa hankkeen estämiseksi.

Kansanliikkeen puuhamies Steffen Schorcht sanoo, ettei oikeistomielisille nyt ole tarjolla toimintafoorumia. Oli levinnyt huhuja, että olisimme lähellä AfD:tä; asiaan kohdistui massiivinen paine muilta mielenosoittajilta ja tilaisuuksien puhujilta, selvittää Schorcht. Hän oli aiemmin vakuuttanut Berliner Zeitungin kautta, ettei kansanliike salli toimintaansa välineellistettävän.

Oikeistolaisuus (”Rechte Szene”) tarkoittaa Saksan nykyisessä poliittisessa sanastossa äärioikeistoa. Virallisen politiikan tasolla tämän ”scenen” eristäminen kohdistuu AfD:n johtohenkilöihin, valtuustoryhmiin ja kansanedustajiin liittopäiviä myöten.

Teslan suurprojektin tulo Berliinin lähistölle, Brandenburgin osavaltioon Grünheiden pikkukaupunkiin uutisoitiin 12. marraskuuta. Asukkaita paikkakunnalla on noin 8650 henkeä, kun Teslan tehtaalle syntyy 10 000 työpaikkaa. Rakentamiskustannukset ovat neljä miljardia euroa. Tehdasalue sijaitsee aivan Berliner Ringin tuntumassa. Siitä on kehätietä pitkin nopea pääsy myös uudelle BER -suurlentokentälle. Aluetta hipoo myös nopea junayhteys Erknerin kautta Berliinin keskustaan.

Nyt rakennettavalle alueelle oli vuonna 2001 tulollaan BMW:n tehdas, mutta se sijoittuikin Leipzigiin. Hankkeen 300 hehtaarin maa-alueen tieltä on raivattava metsää, jonka katsotaan kuitenkin olevan vähätuottoista. Brandenburgin uusi ympäristöministeri Christiane Schröder (Grüne) kannattaa projektia, kuten luonnollisesti koko osavaltiohallitus. Ympäristöjärjestö NABU ilmoittaa, että ympäristövaikutukset ovat hallittavissa.

Kesällä 2021 on tehtaassa määrä alkaa Teslan Model 3:n ja Model Y:n tuotanto. Alkuun se käsittää vuositasolla 150 000 ajoneuvoa, kunnes päästään 500 000 auton vuosituotantoon. Brandenburg ja kunta näkevät hankkeen suurena mahdollisuutena. Vastustajien ohella paikallisesti on käynnistynyt myös tehtaan tuloa kannattavien kansalaisten liike.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk twiittasi kansanliikkeen ympäristöhuolien johdosta, että firman täytyy selventää erinäisiä seikkoja. Huolestusta on herättänyt toisaalta tehtaan tarvitsema vesimäärä, joka saadaan kunnallisesta vesilaitoksesta, toisaalta ollaan huolissaan juomaveden laadusta. Tehtaan ympäristöluvassa esitetyt määrät ovat maksimilukuja, eivät jokapäiväisiä, vakuuttaa Musk.

Tesla on juuri noteerattu pörssiarvoltaan yli 100 miljardin dollarin arvoiseksi. Samalla ohitettiin Volkswagen. Edellä on vain Toyota. Musk on saamassa pian 350 miljoonan bonukset. Teslan Grünheiden tehtaan nimitys firmassa on 4. Gigafactory. Edellinen, 3. Gigafactory valmistui pikavauhtia Shanghaissa.

