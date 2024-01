Väestön siirtojen suunnittelu- ja toimeenpano-ohje on julkaistu

Sisäministeriö on julkaissut päivitetyn väestön siirtojen suunnittelua ja toimeenpanoa yhdenmukaistavan valtakunnallisen ohjeen. Ohje on suunnattu väestön siirtojen suunnittelussa ja toimeenpanossa mukana oleville viranomaisille. Ohje keskittyy valmiuslain nojalla tehtäviin väestön siirtoihin. Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa.

Sisäministeriön julkaisema ohje väestön siirtojen suunnittelu- ja toimeenpano-ohje on hallinnonalojen yhteinen.

– Tilanne, jossa väestöä jouduttaisiin siirtämään alueelta toiselle, vaikuttaisi kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin – peruspalveluista verotukseen, sanoo erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriöstä.

Sisäministeriön ohje väestön siirtojen suunnitteluun ja toimeenpanoon laadittiin laajassa yhteistyössä.

– Ohjeen laatimisessa on ollut mukana laajasti valtionhallinnon ja aluetoimijoiden viranomaisia. Lisäksi olemme järjestäneet toistakymmentä kuulemistilaisuutta ja koostaneet eri toimijoiden näkemyksiä lausuntokierroksen ja keskustelutilaisuuksien kautta, Hiltunen jatkaa.

Painopisteinä ennakointi, vastuut, viestintä ja nykyinen toimintaympäristö

Uudessa ohjeessa on painotettu erityisesti ennakointia, eri toimijoiden vastuita, väestön siirtojen vaiheistamista ja viestintää. Lisäksi ohjeessa on huomioitu nykyinen toimintaympäristö, ja esimerkiksi tuoreet kansalliset riskinarviot. Edellinen valtakunnallinen ohje on vuodelta 2003. Ohje on julkinen ja sen pohjalta viranomaiset päivittävät valmiussuunnitelmiaan.

Väestönsiirtojen vaiheistaminen ja poikkeusolojen toteaminen

– Valtakunnallisen ohjeen päivittäminen on ollut pitkään suunnitelmissa, mutta esimerkiksi pandemia esti laaja-alaisen yhteistyön aloittamisen. Iso poikkihallinnollinen hanke on nyt saatu päätökseen, mutta tästä alkaa ohjeen soveltaminen valmiustoimijoiden arjessa ja integroiminen suunnitelmiin, toteaa ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut varautumisjohtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä.

Valmiuslain uudistus on käynnissä ja lakimuutokset tulevat vaikuttamaan myös väestön siirtojen ohjeen sisältöihin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mikko Hiltunen, p. 0295 488 341, etunimi.sukunimi@gov.fi

