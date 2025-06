Väestötutkimus: Valkoiset britit vähemmistönä omassa maassaan vuoteen 2063 mennessä

Hallituksen tietojen analysointi viittaa siihen, että valkoiset britit ovat vähemmistössä Britanniassa jo 40 vuoden kuluttua, todetaan professori Matt Goodwinin raportissa. Raportin mukaan lähes puolet maan väestöstä on maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien lapsia vuosisadan loppuun mennessä.

Valkoiset britit, joiden molemmat vanhemmat ovat valkoisia brittejä, tulevat olemaan vähemmistö Britanniassa vuoteen 2063 mennessä. Nykyisin heitä on 73 prosenttia maan väestöstä, kertoo yhteiskuntatieteilijä professori Matt Goodwin uudessa raportissaan ”Demographic Change and the Future of the United Kingdom: 2022-2122” (Väestörakenteen muutos ja Britannian tulevaisuus: 2022-2122).

Raportti ennustaa, että Britannian väestönmuutoksen merkittävä vauhti jatkuu, ja valkoisten brittien osuus omassa maassaan laskee vain 22,7 prosenttiin vuosisadan loppuun mennessä.

Tämä artikkeli on yksi ensimmäisistä artikkeleista, jotka on julkaistu Buckinghamin yliopiston Centre for Heterodox Social Science-tutkimuslaitoksessa, joka perustettiin vuoden 2024 alussa. Professori Goodwin, joka aiemmin tutki oikeistoa ulkopuolelta ja näyttää tulleen siihen tulokseen, että ainakin osa heidän keskustelunaiheistaan ansaitsee lisähuomiota, kommentoi artikkelia seuraavasti: ”Nämä ennusteet osoittavat, että Britannia on tällä hetkellä matkalla kohti valtavia ja historiallisesti ennennäkemättömiä muutoksia väestönsä koostumuksessa.”

Tämän vuosisadan loppuun mennessä, hän sanoi: ”Ihmiset, jotka ovat syntyneet Britanniassa ja joiden juuret ulottuvat useiden sukupolvien taakse, edustavat vain noin neljää kymmenestä ihmisestä, verrattuna nykyiseen kahdeksaan kymmenestä, ja yksi viidestä ihmisestä on muslimi, mikä herättää syvällisiä kysymyksiä Britannian valtion kyvystä sekä sopeutua että hallita tämän mittakaavan väestörakenteen muutosta.”

”Ensimmäisen kerran historiassa alkuperäisväestö on vapaaehtoisesti muuttunut vähemmistöksi”

Raportissa todettiin, että väestörakenteen muutosta kohtaan on kasvava yleinen kiinnostus, jota ruokkii paitsi jatkuvasti korkea, historiallisesti poikkeuksellinen maahanmuuttajien määrä myös ”kasvava tietoisuus maan laskevasta syntyvyydestä ja uhkaavasta väestörakenteen kriisistä”.

Professori Goodwinin ennuste on vain viimeisin tämän vuosisadan sarjassa vastaavia ennusteita, jotka ovat osoittaneet taipumusta lyhentää brittiläisen vähemmistön aikahorisonttia ajan myötä, todennäköisesti johtuen maahanmuuttajien saapumisen odottamattomasta kiihtymisestä. Vasemmistolainen sanomalehti The Observer raportoi syyskuussa 2000, että Britannian valkoiset olisivat vähemmistössä vuosisadan kuluttua vuonna 2100, ja totesi silloin:

”Valkoiset ovat etninen vähemmistö Britanniassa vuosisadan loppuun mennessä… Se olisi ensimmäinen kerta historiassa, kun suuri alkuperäisväestö on vapaaehtoisesti muuttunut vähemmistöksi, eikä sodan, nälänhädän tai taudin seurauksena… 1950-luvun alussa Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli vain muutamia kymmeniä tuhansia ei-valkoisia. Vuoteen 1991 mennessä määrä oli noussut 3 miljoonaan – 6 prosenttiin väestöstä…”

Vuoteen 2016 mennessä Oxfordin yliopiston väestötutkija professori David Coleman sanoi, että ”historiamme suurin maahanmuutto on muuttamassa etnistä koostumusta täysin uudeksi. Tämä tarkoittaisi, että valkoinen brittiväestö lakkaisi olemasta enemmistö Britanniassa 2060-luvun loppuun mennessä”.

Jo ennen kuin viimeisten viiden vuoden aikana Britanniassa alkoi aikakautta määrittävä ”Boriswave”-maahanmuuttoaalto, professori Coleman varoitti, että jos korkea muuttoliike jatkuu, 2060-luvun ennuste ei pidä paikkaansa. Hän kirjoitti vuonna 2016: ”Jos nykyinen korkea maahanmuutto jatkuu pitkään, tuo päivämäärä siirtyy lähemmäksi nykyhetkeä. Britannia muuttuisi silloin nykyisten asukkaidensa silmissä tunnistamattomaksi… ’Finis Britanniae’.”

Maahanmuuttajien määrän kasvu ja valkoisten pako kaupungista

Viime vuonna myös väestötutkija Paul Morland ennusti, että valkoiset britit olisivat vähemmistössä Britanniassa vuoteen 2050 mennessä – eli vain 25 vuoden kuluttua.

Viimeaikainen historia onkin osoittanut, että väestöennusteet Britanniassa aliarvioivat usein muutoksen vauhtia. Tunnetuin esimerkki tästä on Lontoo, jossa valkoiset britit jäivät vähemmistöön vuosikymmeniä aiemmin kuin odotettiin, kun maahanmuuttajien määrän kasvu ja valkoisten pako kaupungista tapahtuivat samanaikaisesti.

Vuonna 2001 noin 60 prosenttia lontoolaisista oli valkoisia brittejä, mutta kymmenvuotisväestönlaskennan mukaan tämä osuus laski 45 prosenttiin vuonna 2011 ja 37 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.

Ilman maahanmuuttoa Britannian väestö olisi käytännössä pysynyt muuttumattomana

Professori Eric Kaufmann, joka johtaa nyt Centre for Heterodox Social Science -tutkimuslaitosta, joka julkaisi tämän viikon Goodwin-raportin, analysoi tätä ilmiötä vuonna 2013 ja totesi, että ilman lisätutkimuksia ei voida varmuudella sanoa, että valkoiset britit ovat muuttaneet pois Lontoosta ”vähemmistöjen välttelemiseksi”.

Kaufmann kuitenkin totesi, että ”dramaattinen muuttoliike… muihin osiin Englantia ja Walesia” on johtanut siihen, että ”Barkingissa ja Dagenhamissa, äärimmäisenä esimerkkinä, kolmasosa valkoisista britteistä on muuttanut pois vuosina 2001–2011”.

Muualla Britanniassa maan toiseksi suurin kaupunki Birmingham ja entinen tekstiilikaupunki Leicester ovat jo ”enemmistövähemmistöjä”, joissa valkoisten brittiläisten asukkaiden määrä oli viimeisimmän väestönlaskennan aikaan laskenut alle puoleen. Jo nyt miljoona ihmistä 70 miljoonan asukkaan maassa ei puhu englantia.

Nykyisellään ilman maahanmuuttoa Britannian väestö olisi käytännössä pysynyt muuttumattomana: vuosina 2023 syntyi seitsemän miljoonaa ihmistä ja kuoli seitsemän miljoonaa ihmistä.

Lähde: Breitbart

