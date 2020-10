Vähemmistohallitus horjuu Ruotsissa – onko vasemmisto valmis kaatamaan hallituksen?

Ruotsin vähemmistöhallituksen asema huojuu. Vai onko vasemmistopuolueen uhkaus epäluottamuksesta vakavasti esitetty. Oikeisto-oppositio kannattaa esitystä, mutta epäilee kuinka tosissaan Vänster on.

Sunnuntain puoluejohtajatentissä Ruotsin televisiossa esille nousi vasemmistopuolue Vänsterin Jonas Sjöstedtin ilmoitus luottamusäänestyksestä, mikäli Stefan Löfvénin vähemmistöhallituksen ja sitä tukevien keskiryhmien viime tammikuun sopimus toteutetaan. Uhkaus oli esillä jo tuolloin.

Kysymyksessä ovat sikäli työoikeudelliset muutokset, jotka tulivat hallitusohjelmaan keskiryhmien vaatimuksesta. Keskusta ja liberaalit ovat nyt lojaali oppositio, kuten aiemmin vasemmistopuolue perinteisesti sos.dem. hallituksille. Ruotsin perinteessä hallitussopimus käsittää myös tukea luvanneiden puolueiden ohjelmakohtia.

Puoluedebatissa sekä kokoomuksen, ruotsidemokraattien että kristillisdemokraattien puheenjohtajat lupasivat tukea Sjöstedtin ilmoitusta, mikäli se toteutuu. Sekä Ulf Kristersson, Ebba Busch että Jimmie Åkesson kyselivät, onko sanat otettava todesta. Kuinka kauan joudumme odottamaan, sanoi Åkesson viitaten Sjöstedtin tammikuun puheisiin.

Löfvén suostui sopimuksessa keskipuolueiden vaatimukseen työelämän pelisääntöjen muuttamisesta; lähinnä irtisanomisen helpottamisesta sekä muutoksesta irtisanomisjärjestykseen, joka on ay-liikkeelle tärkeä kysymys ja jossa sillä on perinteisesti sanansa sanottavana. Myös demarien keskuudessa esiintyy vahvaa kritiikkiä. Nyt pääministeri vihjaa, että tekeillä olevaa lakimuutosta voitaisiin reivata lähinnä pienten yritysten osalta. Tämä ei kelpaa keskiryhmille.

Puoluedebatissa Sjöstedt lupasi antaa hallitukselle aikaa. Tätä moni tarkkailija pitää melkoisena mahalaskuna, joka puhaltaa ilmat vasemmiston uhkauksesta. Pian tehtävästään jäävä Sjöstedt ilmoitti sen olevan yhä voimassa. Jos epäluottamus kaataisi hallituksen, olisi edessä uudet vaalit ja tuleva hallitus ilmeisesti kokoomuksen johtama.

Ruotsin valtiopäivien 349 jäsenestä hallituspuolueilla on 116 edustajaa. Keskustan tukipuolueilla yhteensä 51 eli sopimuspuolueilla 167 edustajaa. Sekin koalitio on siten vähemmistö. Muodostuneella oikeisto-oppositiolla on 154 edustajaa. Viime vaalien aikaan ruotsidemokraatteja ei kuitenkaan otettu porvarillisen Alliansin osalliseksi, vaikka tuloksena olisi ollut huomattava enemmistö 205 edustajalla. Asian ratkaisi keskipuolueiden aiheuttama hajaannus. Vasemmistolla on 28 edustajaa.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, olisi hallituspuolueilla 30 prosentin, keskipuolueilla 12, oikeisto-oppositiolla 48 prosenttia ja vasemmistolla prosenttia. Kuitenkin sekä vihreät että liberaalit putoaisivat valtiopäiviltä. Normaalin aikataulun mukaan vaalit ovat syksyllä 2022.

Lähteet SVT (1, 2, 3).