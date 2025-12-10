Vaihto-oppilaana Suomeen tullut raiskasi neljä kertaa – nuorin uhri 14-vuotias

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 23-vuotiaan Abdul Azizin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsenraiskauksesta ja kolmesta raiskauksesta, jotka mies teki vain reilun puolen vuoden aikana. Tuomion mukaan Aziz raiskasi neljä uhria – nuorin oli 14-vuotias ja myös toinen uhri oli alaikäinen.

Aziz saapui Suomeen syksyllä 2024 ja raiskasi väkivaltaisesti ensimmäisen uhrinsa saman vuoden lokakuussa Jyväskylässä. Nainen oli tarjonnut Azizille yösijaa, ja painottanut, että ei halua seksiä.

Tammikuussa 2025 Aziz raiskasi jälleen väkivaltaisesti täysikäisen naisen Kuopiossa.

Raiskasi 14-vuotiaan jäähallin vessassa

Kevättalven 2025 aikana Aziz raiskasi kaksi alaikäistä tyttöä Kuopiossa.

Aziz seurasi 14-vuotiasta uhriaan Kalpan jääkiekko-otteluun Olvi-Areenalle ja raiskasi hänet jäähallin miestenvessassa. Aziz raiskasi tytön kaksi kertaa ottelun aikana.

Huhtikuussa Aziz tutustui toiseen alaikäiseen uhriinsa kirkossa ja raiskasi tytön asunnollaan.

9 vuotta vankeutta

Abdul Aziz sai syytteet törkeästä lapsenraiskauksesta ja kolmesta raiskauksesta. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi miehen yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen.

Aziz tuomittiin maksamaan neljälle uhrilleen yhteensä 38 500 euroa vahingonkorvauksia. Hänen tulee korvata myös tuhansia euroja oikeudenkäyntikuluja.

Aziz on ollut vangittuna huhtikuusta asti.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.