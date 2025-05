Vaihtoehto Saksalle (AfD) on valtion tiedustelupalvelun mukaan ”ehdottomasti äärioikeistolainen”, mikä pohjustaa tietä puolueen kieltämiselle

”Vakava isku Saksan demokratialle”, sanoi AfD:n toinen johtaja Alice Weidel vastauksena mullistavaan uutiseen.

Vahvasti vaikutusvaltainen Saksan kansallinen tiedustelupalvelu BfV on julistanut Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen ”ehdottomasti äärioikeistolaiseksi”. Puolue on reagoinut tyrmistyneenä.

BfV väittää, että puolue harjoittaa pyrkimyksiä ”vapaata demokraattista järjestystä” vastaan, mikä viraston mukaan ”on nyt täysin varmaa”.

Aiemmin puolue oli julistettu vain ”epäillyksi tapaukseksi”, ja tämä uusi nimitys tasoittaa tietä paitsi kiellolle myös koko puolueen, myös sen jäsenten, massavalvonnalle. Uuden päätöksen myötä BfV voi valvoa jäseniä, myös heidän sähköpostejaan, puheluitaan ja keskustelujaan, ilman etsintälupaa. Lisäksi BfV voi nyt laillisesti soluttautua koko puolueeseen ilmiantajien avulla ja käyttää muita vakoilutekniikoita.

AfD:n muut osat osavaltiotasolla oli jo luokiteltu ”ehdottomasti äärioikeistolaisiksi”, mutta uusi nimitys koskee nyt koko kansallista puoluetta.

Puolue reagoi tyrmistyneenä, ja puolueen toinen johtaja Alice Weidel kirjoitti:

”Liittovaltion perustuslakiviranomaisen päätös on vakava isku Saksan demokratialle!”

AfD:n liittovaltion perustuslakivaliokunnan lausunnosta liittovaltion tiedottajat Alice Weidel ja Tino Chrupalla sanoivat:

”AfD on nykyisissä mielipidemittauksissa vahvin voima. Liittovaltion hallituksella on vain neljä päivää jäljellä, tiedusteluvirastolla ei ole enää edes presidenttiä. Eikä luokittelu niin sanottuna epäiltynä tapauksena ole vielä oikeudellisesti sitova.

Siitä huolimatta AfD:tä oppositiopuolueena diskreditoidaan ja kriminalisoidaan nyt julkisesti juuri ennen hallituksen vaihtumista. Tähän liittyvä, kohdennettu puuttuminen demokraattiseen päätöksentekoprosessiin on siis selvästi poliittisesti motivoitua. AfD aikoo jatkossakin puolustautua oikeudellisesti näitä demokratiaa vaarantavia kunnianloukkauksia vastaan.”

BfV yrittää kuitenkin perustella päätöstään, jota monet pitävät hyökkäyksenä maan suurinta oppositiopuoluetta vastaan.

BfV totesi lausunnossaan koko puolueen ”ihmisarvoa väheksyvän ääriainesten luonteen” vuoksi. Viraston varapuheenjohtajat Sinan Selen ja Silke Willems totesivat lisäksi, että puolueen lausunnot ja kannanotot ”loukkaavat ihmisarvon periaatetta”.

Yksi keskeisistä tekijöistä, joilla BfV yrittää perustella luokittelua, on AfD:n väitetty kanta ”etnisiin saksalaisiin”.

”Puolueessa vallitseva etnisesti syntyperäinen kansankäsitys ei ole sopusoinnussa vapaan demokraattisen perusjärjestyksen kanssa”, BfV:n lausunnossa todetaan. ”AfD ei esimerkiksi hyväksy Saksan kansalaisia, joilla on maahanmuuttohistoriaa pääasiassa muslimimaista, tasavertaisina saksalaisen kansan jäseninä, kuten puolue etnisesti määrittelee.”

BfV:n johdossa on jo vuosia ollut kristillisdemokraatti, joka vastusti kiivaasti kilpailevaa AfD-puoluetta, ja BfV kirjoittaa edelleen: ”BfV päätyi tähän johtopäätökseen intensiivisen ja kattavan asiantuntijatutkimuksen jälkeen. BfV:n johtopäätös on ollut erittäin hyvä. Lakisääteisen toimeksiantonsa mukaisesti BfV:n oli arvioitava puolueen toimintaa perustuslain keskeisten perusperiaatteiden, ihmisarvon, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, kannalta. Tällöin tarkasteltiin liittovaltiopuolueen ohjelman ja lausuntojen lisäksi erityisesti sen edustajien lausuntoja ja muuta käyttäytymistä sekä heidän yhteyksiään äärioikeistolaisiin toimijoihin ja ryhmiin.”

Uutinen tulee samaan aikaan, kun AfD on kansallisten mielipidemittausten mukaan maan ykköspuolue, ja se on saavuttanut tämän aseman ensimmäistä kertaa. Puolueen nousun myötä sen demokraattiset kilpailijat ovat yhä huolestuneempia, ja sen kieltämistä vaativat vasemmiston lisäksi myös perinteinen ”keskusta-oikeisto”, joka on vuosien varrella siirtynyt yhä enemmän vasemmalle.

Kieltomenettely voi nyt edetä

Viimeisin nimitys oli keskeinen suunnitelma puolueen kieltämiseksi, ja monet niin sanotut ”maltilliset” odottivat BfV:n nimitystä, jotta he pääsisivät äänestämään puolueen kieltämisestä.

Vielä ei kuitenkaan ole mitään merkkejä siitä, miten kieltomenettelyssä edetään, sillä monet CDU:ssa suhtautuvat epäilevästi maan suosituimman puolueen kieltämiseen, samoin kuin jotkut vasemmistossakin.

Aiemmat yritykset kieltää äärioikeistolainen NPD, joka omaksui ”huomattavan äärioikeistolaisia kannanottoja”, eivät onnistuneet, sillä korkein oikeus katsoi, ettei puolue ollut riittävän suuri muodostaakseen vakavan uhan demokraattiselle järjestykselle. Kysymyksiä herätti myös ilmiantajien liian suuri määrä, mikä vaikeutti sen selvittämistä, kuinka suuri osa puolueen ääriaineksista johtui ilmiantajista ja kuinka suuri osa puolueen omista jäsenistä.

AfD sen sijaan ei ole pelkästään suosittu, vaan se on nyt maan suosituin puolue.

AfD:n johtajan Weidelin osavaltioyhdistyksen AfD:n johtaja Emil Sänze sanoi, että tämä oli tietoinen yritys heikentää suurinta oppositiopuoluetta. Hän sanoi Bild-lehdelle: ”Tämä on törkeää. Puhtaasti poliittinen päätös 6. toukokuuta pidettävien kanslerinvaalien alla.”

