Vain harva turvapaikkapäätös todetaan lainvastaiseksi oikeusasteissa

Turvapaikkapäätösten laintulkinta- ja menettelyvirheiden määrä on ollut alkuvuonna erittäin alhainen. Laintulkinta- ja menettelyvirheiden seuranta on yksi tärkeimmistä turvapaikkapäätösten laadun mittareista.

Hallinto-oikeudet ratkaisivat tämän vuoden tammi-maaliskuussa 537 turvapaikkapäätöksistä tehtyä valitusta, jotka koskivat suurimmaksi osaksi loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 tehtyjä Maahanmuuttoviraston päätöksiä.

Laintulkinta- ja menettelyvirheiden osuus päätöksissä oli erittäin alhainen. Molempia oli yksi kappale (0,38 %). Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 378 päätöstä, joissa ei todettu lainkaan laintulkinta- tai menettelyvirheitä.

Jos päätös palautuu laintulkinta- tai menettelyvirheen takia viraston käsittelyyn, se tarkoittaa, että hallinto-oikeuden mukaan turvapaikkamenettely on ollut puutteellinen. Sisäministeriön asettama tavoite on, että laintulkinta- ja menettelyvirheiden osuus on alle 3 %.

– Yleisin syy sille, että hakijan päätös palautuu käsittelyyn, on se, että hakija esittää uuden selvityksen tai hänen tilanteensa on muuttunut Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen, kertoo oikeuspäällikkö Tirsa Forssell. Tällöin hakijan tilanne yleensä tutkitaan uudestaan.

Tyypillisin syy turvapaikkahakemuksen uudelleen käsittelylle on turvapaikanhakijan kristinuskoon kääntyminen tai siitä esitetty uusi selvitys.

Lähde Migrin tiedote.