Vain Meksiko ohittaa Ruotsin sotaa käymättömänä maana, jossa on tehty enemmän pommi-iskuja

Ruotsi on Euroopan pommitusten pääkaupunki, väittää johtava kriminologi.

Johtavan kriminologin mukaan Ruotsissa tehdään Meksikon jälkeen toiseksi eniten pommi-iskuja maailmassa, jossa ei tällä hetkellä käydä sotaa.

Malmön yliopiston vieraileva lehtori ja Lundin yliopiston vanhempi tutkija Ardavan Khoshnood varoitti, että Skandinavian maasta on tullut Euroopan pommi-iskujen pääkaupunki.

”Ruotsi erottuu täysin”, hän sanoi Svenska Dagbladet -lehdelle.

”Kun kollegani Tukholmassa tarkastelivat tätä, he huomasivat, että Meksiko on ainoa maa maailmassa, jossa ei ole sotaa ja jossa tehdään enemmän pommi-iskuja kuin Ruotsissa”, hän lisäsi.

Ruotsia on koetellut maahanmuuttajien jengisotien lisääntyminen useissa kaupungeissa eri puolilla maata. Viranomaisilla on edessään vaikea taistelu lain ja järjestyksen palauttamiseksi.

He ovat tällä hetkellä häviämässä tämän taistelun, sillä tänä vuonna maassa on tehty 130 pommi-iskua, mikä on vain kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tehtiin ennätysmäärä pommi-iskuja.

”Kun vuotta on jäljellä kolme kuukautta, räjähdysten määrä on jo samalla tasolla kuin ennätysvuonna 2019, jolloin ympäri Ruotsia tapahtui 133 räjähdystä. Vertailukelpoisia maita lähialueellamme ei ole”, Khoshnood sanoi.

Hän varoitti, että räjähdyksistä vastuussa olevat tahot ovat kehittymässä yhä taitavammiksi.

”Olemme siirtyneet kohti tehokkaampia räjähdyspanoksia. Aluksi kyse oli käsikranaattien heittelystä. Nyt on nähtävissä, että he ovat siirtyneet räjähteisiin ja kehittyneempiin räjähdysaineisiin”, johtava kriminologi selitti.

Uppsalan pommi-iskun kohteena oli ”Kurdikettu”, mutta sivullinen naapuri kuoli

Tilanne Ruotsissa on huonontunut dramaattisesti pelkästään tässä kuussa, ja eri puolilla maata on raportoitu 11 kuolemaan johtanutta ampumavälikohtausta sekä 11 räjähdystä.

Viimeisin pommi-isku tapahtui torstaina asuinkerrostalossa Uppsalassa, noin tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta pohjoiseen. Räjähdyksessä kuoli 25-vuotias nainen, jolla ei ollut jengiyhteyksiä. Poliisi uskoo, että iskun kohteena oli yksi uhrin naapureista, jonka tiedetään olevan 37-vuotiaan Rawa Majidin kumppani. ”Kurdiketun” nimellä tunnettu Majid on sekaantunut valtataisteluun maassa toimivan pahamaineisen Foxtrot-rikollisjengin hallinnasta.

Jengiläisten käyttämä räjähteiden käyttö on Ruotsissa suhteellisen uusi ilmiö, ja ennen vuosisadan vaihdetta sitä ei juuri ollut. Jengisodankäynnin lisääntyminen maassa, johon kiistatta liittyy laaja massamaahanmuutto, johti kuitenkin siihen, että ilmoitukset pommi-iskuista lisääntyivät jyrkästi 2010-luvulla. Tämän seurauksena rikoksentorjuntaneuvosto alkoi tilastoida räjähdyksiä vuonna 2018.

Siitä lähtien räjähdysten vuosittainen määrä maassa on Svenska Dagbladet -lehden mukaan vaihdellut 79 ja 133 välillä.

”Mikään muu maa Euroopassa ei ole nähnyt mitään tällaista”

Viimeisin maata ravistellut väkivaltaisuuksien aalto johti siihen, että pääministeri Ulf Kristersson piti torstai-iltana puheen, jossa hän syytti ”poliittista naiiviutta” ja ”epäonnistunutta integraatiota” kriisin pääsyyksi.

Hän pahoitteli ”jengirikollisuuden ja lapsisotilaiden” lisääntymistä Ruotsin kaduilla ja ilmoitti, että perjantaiaamuksi järjestetään hätäkeskustelut kansallisen poliisiylijohtaja Anders Thornbergin ja Ruotsin puolustusvoimien ylipäällikön Micael Bydénin kanssa, jotta voitaisiin keskustella siitä, miten puolustusvoimat voisivat ryhtyä auttamaan ylikuormitettua poliisia.

”Nyt yhä useammat lapset ja täysin viattomat ihmiset joutuvat törkeän väkivallan kohteeksi. En voi tarpeeksi korostaa, kuinka vakava tilanne on. Ruotsi ei ole koskaan ennen nähnyt mitään tällaista. Mikään muu maa Euroopassa ei ole nähnyt mitään tällaista”, Ruotsin pääministeri sanoi kansalle.

Lähde: Remix

Lue lisää aiheesta: