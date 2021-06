Vaivaisukkoihin murtauduttiin Pohjanmaalla

Poliisi pyytää yleisövihjeitä liittyen vaivaisukkojen varkauksiin ja varkauden yrityksiin.

Viime aikoina Pohjanmaan poliisi on vastaanottanut useita ilmoituksia varkauksista tai varkauden yrityksistä, jotka ovat kohdistuneet kirkkojen vaivaisukkoihin. Vaivaisukkoihin on murtauduttu, niitä on vahingoitettu tai varastettu. Tällä hetkellä ilmoituksia on kirjattuna seuraavilta kirkoilta:

16.5.2021-18.5.2021 Isokyrö, Orisbergin kirkko

23.5.2021 – 26.5.2021 Seinäjoen kirkko, Kitinojantie

25.5.2021 -26.5.2021 Vöyrin kirkko

25.5.2021 – 26.5.2021 Vöyri, Maksamaan kirkko

25.5.2021 – 27.5.2021 Närpiö, Pirttikylän kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Kaustisen kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Lappajärven kirkko

26.5.2021 -27.5.2021 Kauhava, Kortesjärven kirkko

Poliisi pyytää yleisövihjeitä varkausiin liittyen sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi, tai puhelimitse numeroon 0295 415 501