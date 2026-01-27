Vakavan rikoksen valmistelusta vangittiin nainen

Lounais-Suomen poliisilaitos selvittää rikosepäilyä, jossa tutkittavana rikosnimikkeenä on törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Epäilty vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä perjantaina.
Esitutkinnan keskeneräisyydestä johtuen poliisi ei voi avata tarkemmin, mihin epäilty rikos olisi kohdistunut tai minkälaisen rikoksen suunnittelusta on ollut kyse.
Viranomaiset estivät mahdollisen rikoksen toteutumisen yhteistyössä, ennakoivalla toiminnallaan. Epäilty on 24-vuotias nainen, joka poliisin esityksestä vangittiin todennäköisin syin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa perjantaina.
Poliisi on kuullut epäiltyä ja jatkaa asian esitutkintaa. Kuulustelujen perusteella epäillyn suunnittelema rikos olisi tapahtunut Turussa.
