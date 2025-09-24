Vakavista rikoksista tuomittu ’taiteilija’ Milan Jaff vaatii jäädä Suomeen: ”Hengenvaaran uhka ilmaisunvapauden vuoksi”

Raiskauksesta, tapon yrityksestä ja ryöstöistä tuomittu Milan Jaff ei aio lähteä Suomesta ilman valitusprosessia. Uusi oikeusavustaja väittää, että karkotus Irakiin vaarantaisi Jaffin hengen myös hänen taiteellisen ilmaisunvapauden vuoksi.

Jaff on vaihtanut oikeusavustajaa ja aikoo uuden edustajansa mukaan valittaa hallinto-oikeuteen karkotuspäätöksestään. Aiemmin Jaffin asiamiehenä toiminut Ville Hoikkala kertoi syyskuun alussa, että Maahanmuuttovirasto oli peruuttanut Jaffin oleskeluluvan ja määrännyt hänet karkotettavaksi Irakiin.

Hoikkalan mukaan Jaff oli ensin valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta ilmoitti myöhemmin haluavansa vetää valituksen pois ja poistuvansa Suomesta vapaaehtoisesti. Hoikkala ei kertonut tiedustelleensa syytä mielenmuutokseen.

Aiemmin Yle uutisoi, että jos Jaff palaa Irakiin vapaaehtoisesti, hän voi saada valtiolta tuhansien eurojen arvosta avustusta.

Nyt Jaffin uusi oikeusavustaja, Anton von Schrowe, kertoo Ylelle sähköpostitse, että asiassa on ilmennyt ”uutta ja merkittävää näyttöä”, jonka vuoksi hallinto-oikeuden tulisi saada tilaisuus arvioida se.

Von Schrowen mukaan Jaffin karkottaminen Irakiin muodostaisi hänelle vakavan ja välittömän henkilökohtaisen uhan. Hänen mukaansa ”Suomi valtiona ei voi karkottaa yksilöitä maihin, joissa he ovat suuressa vaarassa joutua välittömien henkeen ja terveyteen kohdistuvien hyökkäysten tai mielivaltaisen vapaudenmenetyksen kohteeksi.”.

Lisäksi von Schrowe korostaa, että Jaff on paitsi rikoksista tuomittu, niin ”hän on myös artisti, johon uhka karkotuksen toteutuessa kohdistuu myös siksi, että hän on käyttänyt perus- ja ihmisoikeutena suojattua taiteellista ja muuta ilmaisunvapauttaan.”

Jaff saapui Suomeen 2010-luvun lopulla Irakista ja sai oleskeluluvan toissijaisen kansainvälisen suojelun perusteella. Suomessa hänet on tuomittu useista vakavista rikoksista, kuten tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja raiskauksesta.

Yle ei ole saanut vahvistusta von Schrowen esittämille tiedoille, sillä hallinto-oikeuden asiakirjat ulkomaalaisasioissa ovat salassa pidettäviä.

