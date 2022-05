Väkijoukkoon ajanut espoolaismies on valtiovarainministeriön virkamies ja poliittinen vaikuttaja

Helsingissä Pohjoisesplanadilla lauantaina 30.5. kello 19 aikaan 33-vuotias mies ajoi henkilöautolla väkijoukkoon. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, virkamiehen vastustaminen ja niskoittelu. Lisäksi tässä vaiheessa tutkintaa poliisi epäilee törkeää rattijuopumusta. On mahdollista, että rikosnimikkeet muuttuvat tutkinnan edetessä.

Tapahtumat alkoivat, kun poliisipartio näytti epäillylle pysähtymismerkkiä Helenankadun kohdalla Pohjois-Esplanadilla. Syynä oli se, että poliisi pysäytti kaikki ajoneuvot kyseisessä kohdassa. Havis Amandan suuntaan oli vapun juhlinnan takia katusulku, ja poliisi ohjasi autot kulkemaan toista reittiä.

Epäilty jatkoi matkaa huolimatta poliisin pysähtymiskäskystä. Poliisi ei ajanut epäiltyä takaa. Epäillyn ajoneuvo ei ollut varastettu.

– Tämänhetkisten tietojen mukaan kuljettaja suuntasi pysäyttämisyrityksen jälkeen kohti Katariinankadun ja Pohjoisesplanadin risteystä. Kyseissä kohdassa hänen epäillään törmänneen toiseen autoon, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm.

Kuljettajan matka jatkui Aleksanterinkadulle ja siitä Unioninkadun kautta Pohjoisesplanadille. Poliisi epäilee, että kuljettaja törmäsi Pohjoisesplanadille käännyttyään jalankulkijaa jalkaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan asianomistaja lensi auton konepellin kautta maahan. Ensihoito saapui nopeasti paikalle.

Epäilty törmäsi osoitteen Pohjoisesplanadi 37 kohdalla useisiin autoihin, joista yksi liikahti ja osui jalankulkijaan. Epäillyn ajoneuvo pysähtyi, ja hän nousi autosta.

Pohjoisesplanadi ei ollut suljettu ajoneuvoilta, eli kuljettaja pystyi ajamaan reittiä normaalisti.

Esitutkinnassa ei ole noussut esiin viitteitä siitä, että epäilty teko olisi ollut tahallinen. Poliisi ei siis epäile tässä vaiheessa, että kuljettaja olisi yrittänyt tarkoituksella osua autolla ihmisiin tai ajoneuvoihin.

– Epäillyn lisäksi autossa oli yksi matkustaja. Poliisi on puhuttanut alustavasti sekä epäiltyä että kyseistä todistajaa, sanoo tutkinnanjohtaja Lagerbohm.

Kolarissa loukkaantui kolme henkilöä, joista yksi oli epäilty. He kaikki saivat hoitoa sairaalassa. Kaksi asianomistajaa ovat päässeet pois sairaalasta.

Epäilty on valtiotieteiden maisteri Tuukka Taipale, joka on ollut aikanaan harjoittelijana europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholalla ja hoitaa neuvottelevan virkamiehen nimikkeellä virkaa valtiovarainministeriössä. Hän on ollut Perussuomalaisten ehdokkaana aluevaaleissa 2021, mutta ei tullut valituksi.

Lähde: poliisi, Tuukka Taipaleen Twitter