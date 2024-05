Väkivalta Ruotsissa tasa-arvoisempaa maahanmuuton ansiosta

Ruotsissa nuoriin miehiin kohdistuva tappava väkivalta, erityisesti maahanmuuttajiin liittyvä jengiväkivalta, on yleisempää kuin muualla Euroopassa. Kuolemaan johtava väkivalta on kuitenkin alhaisemmalla tasolla, kun on kyse miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Tämä käy ilmi kansallisen rikoksentorjuntaneuvoston uudesta raportista.

Nykyään Ruotsissa kuolemaan johtaneissa väkivaltatapauksissa on kolme hallitsevaa ryhmää: on kuolemaan johtanutta väkivaltaa rikollisessa ympäristössä, mutta on myös kuolemaan johtanutta väkivaltaa perheessä (mukaan lukien parisuhdeväkivalta) ja lopuksi kuolemaan johtanutta väkivaltaa spontaanien tappelujen ja erilaisten riitojen yhteydessä.

Nuoriin, 15-29-vuotiaisiin miehiin kohdistuva kuolemaan johtava väkivalta on lisääntynyt merkittävästi, ja suuri osa lisääntymisestä voidaan liittää rikollisessa ympäristössä tapahtuneisiin kuolemaan johtaviin ampumistapauksiin. Taso on nyt Ruotsissa huomattavasti korkeampi kuin koko Euroopassa, mikä vastaa 42 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohti vuonna 2021, kun vastaava luku Euroopassa on 28 kuolemantapausta samaa ryhmää kohti miljoonaa asukasta kohti.

Samaan aikaan naisiin kohdistuvan kuolemaan johtavan perheväkivallan taso on Ruotsissa alhaisempi kuin koko Euroopassa – Ruotsissa 2,9 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohti vuonna 2021 ja Euroopassa 6 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohti vuonna 2021. Ja naisten osuus kuolemantapauksista on pienenemässä muiden rikosryhmien kasvaessa.

”Lähes yhtä suuri luokka kuin kuolemaan johtava väkivalta rikollisissa yhteyksissä ovat erilaiset spontaanit tappelut ja riidat, joiden lopputulos on kuolemaan johtava. Niitä voi esiintyä esimerkiksi päihdepiireissä, mutta ne voivat olla myös alkoholiin ja viihteeseen liittyviä konflikteja, nuorisoväkivaltaa tai mustasukkaisuusriitoja. Noin neljäsosa on kuolemaan johtavaa väkivaltaa perheen sisällä, ja tähän luokkaan kuuluu myös parisuhdeväkivalta”, kertoo tutkija Klara Hradilova Selin Ruotsin rikoksentorjuntaneuvostosta (Brå).

Lähde: Fria Tider